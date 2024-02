Nach der Trennung  mit Ina Müller: Hat Johannes Oerding eine neue Freundin?

Johannes Oerding (42) und Ina Müller (58) waren zwölf Jahre lang das deutsche Showbusiness-Traumpaar. 2023 gab der Künstler überraschend die Trennung bekannt. Nun soll das Herz des "An guten Tagen"-Sängers wieder vergeben sein.

Kleines Detail mit großer Bedeutung

Vor knapp zwei Wochen verstarb der Vater von Johannes Oerding im Alter von 77 Jahren. Dessen Todesanzeige in der "Rheinischen Post" sorgt nun für Aufsehen und Spekulationen um das Liebesleben des Sängers. Denn ein Detail fällt auf: Neben seinem Namen ist in der Anzeige noch ein weiterer zu finden: Yvonne G. An dieser Stelle werden üblicherweise Familienmitglieder und oder Partner:innen erwähnt. Ob das der entscheidende Hinweis für eine neue Beziehung ist?

Johannes Oerding: Neue Freundin ist keine Unbekannte

Die vermeintlich neue Frau an Oerdings Seite soll laut "Promiflash" und RTL Teil seines Social-Media-Teams sein. Außerdem, so berichten beide Portale, war Yvonne G. angeblich bis 2017 mit dem Sänger Wincent Weiss (31) liiert, der mit Johannes Oerding befreundet ist.

Bestätigt wurde diese romantische Beziehung jedoch weder von Johannes Oerding noch von Yvonne G. Es bleibt also spannend.

Ex Ina Müller: "Zusammenwohnen war nie mein Ding"

Seine vorherige Beziehung mit Sängerin und Moderatorin Ina Müller hielt Johannes Oerding größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Fast 13 Jahre waren die beiden ein Paar. Zusammengelebt haben sie nie. In einem Interview verrät die 58-Jährige:

Zusammenwohnen war nie mein Ding, das habe ich in meinem Leben nie hinbekommen. Ina Müller , 2023

Der genaue Trennungsgrund von Johannes Oerding und Ina Müller ist nicht bekannt. Sie ist momentan offiziell in keiner neuen Beziehung.