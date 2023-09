Nach der Trennung von Amira: Oliver Pocher macht ganz alleine Urlaub

Die Pochers verarbeiten ihre Trennung: Oliver Pocher verbringt einsame Tage auf Teneriffa, während Amira Pocher sich für einen tränenreichen Moment im Podcast rechtfertigt. Alle Infos und Details gibt's hier!

Im Video: So allein ist Oliver Pocher auf Teneriffa

Oliver Pocher nach Trennung: Einsam auf Teneriffa

Oliver Pocher (45) ist ganz alleine im Urlaub. Ohne seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (30), ohne die Kinder. Einsam auf Teneriffa will er wohl erstmal Abstand gewinnen, von der Krisenlage zuhause. In einer Podimo Podcast Folge von "Die Pochers" Ende August, hatte das Paar ihre Trennung bekannt gegeben. Schon seit Monaten hatten sie offen über ihre Eheprobleme gesprochen. Nun ist es letztendlich zum Bruch gekommen. Oliver Pocher gibt offen zu, dass er die Trennung nicht wollte. Sein einsamer Teneriffa Trip ist vielleicht der Versuch, diese schwere Zeit zu verarbeiten. Was wirklich dahinter steckt, bleibt offen.



In einer Instagram Story teilt der Comedian ein trostloses Pool-Foto. Darauf sitzt er ganz alleine auf einer Pool-Liege, umringt von vielen anderen leeren Pool-Liegen. Als Kommentar dazu scherzt er: "Mit all meinen Freunden am chillen." Ein wenig später teilte er dann einen schönen Nachthimmel von Teneriffa und verabschiedet sich von der Insel in den Kanaren. Es gehe zurück nach Deutschland. Amira Pocher gab währenddessen der "Bild"-Zeitung gegenüber zu verstehen, dass die beiden weiterhin ein Team seien. Denn nicht nur in der Kindererziehung wollen die Pochers zusammenhalten, sondern auch der gemeinsame Podcast soll weiter produziert werden.

Tränenreiche Podcast-Folge bei den Pochers

In der letzten Podcast-Folge hatten Amira und Oliver Pocher sogar einen sehr intimen Moment. Tränenreich gestanden sie sich ihre Ängste und Gefühle. Amira Pocher erklärt diesen Gefühlsausbruch so:

Ich kann dich nicht weinen sehen und mir tut das natürlich auch weh. Als wir uns das erste Mal umarmt haben, habe ich schon gesehen, dass du rote Augen hast. Du bist mir natürlich nicht egal! Amira Pocher , 2023

Oliver Pocher weiß es zu schätzen, dass Amira doch auch noch etwas für ihn empfindet. Zu dieser Folge nahm Amira Pocher nun Stellung und macht klar, dass die Pochers in der nächsten Folge am 22. September einiges dazu aufklären werden. Die Zuhörer:innen haben in diesen Gefühlsausbruch wohl zu viel "hineininterpretiert", wie sie der "Bild" erklärte. Zunächst hatte Amira Pocher wohl sogar überlegt, den Moment aus der Folge zu schneiden, ihn dann aber doch drin gelassen.



Nach sieben Jahren zusammen und zwei gemeinsamen Kindern ist die Trennung natürlich kein einfacher Schritt. Aber auf einen Rosenkrieg wollen sich die Pochers nicht einlassen.