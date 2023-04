Nach Erfolg mit "Chai Tea With Heidi": Plant GNTM-Jurorin Heidi Klum neue Musikprojekte?

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum ist nicht nur als Model und "Germany's Next Topmodel"-Jurorin erfolgreich, sie veröffentlichte mit "Wonderland" (2006) und "Chai Tea With Heidi" (2022) auch bereits zwei eigene Songs.

Dürfen sich die Fans bald über weitere Songs von ihr freuen? Das erfährst du hier.

Heidi Klum ist ein echtes Multitalent. Sie modelt nicht nur und ist seit 2006 Chefjurorin bei "Germany's Next Topmodel", sie singt auch gerne. Mit ihrer Single "Chai Tea With Heidi" feierte sie 2022 große Erfolge. Doch bringt das Model bald weitere Songs raus? Das verrät sie jetzt.

Passend zum Beginn der 17. GNTM-Staffel, die im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurde, veröffentlichte Heidi Klum zusammen mit Weddingcake und niemand Geringerem als Snoop Dogg höchstpersönlich den Song "Chai Tea With Heidi". Die Single kam bei ihren Fans gut an und landete sogar auf Platz 8 der offiziellen deutschen Single-Charts. Doch können sich Heidis Follower bald über weitere Singles von ihr freuen?

Heidi Klum plant neue Musik

Auf Instagram stellt sich die 49-Jährige jetzt den Fragen ihrer Community. Einige Fans interessieren sich ganz besonders dafür, ob aktuell weitere Lieder in Planung sind. "Können wir auf einen weiteren Collab-Song wie mit Snoop Dogg hoffen?", fragt ein:e Nutzer:in die "Germany's Next Topmodel"-Chefjurorin. Und tatsächlich: Offenbar gibt es schon bald ein neues Musikprojekt von Heidi Klum! In ihrer Instagram-Fragerunde teasert sie an:

Nein, nicht mit Snoop Doog. Aber mit jemand anderem. Heidi Klum, , 2023

Mit wem die GNTM-Modelchefin einen gemeinsamen Song produziert, gibt sie bislang aber nicht preis. Wann das Lied erscheinen wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Singt Heidi Klum wieder beim GNTM-Finale?

Ihren Song "Chai Tea With Heidi" hatte die 49-Jährige im Finale der 17. "Germany's Next Topmodel"-Staffel live auf der Bühne zum Besten gegeben. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Ehemann Tom Kaulitz am Klavier. Ihr neuestes Musikprojekt werden die Fans aber wohl nicht im Finale der aktuellen 18. Staffel zu hören bekommen. Auf die Frage, ob sie auch dieses Mal wieder singen wird, antwortet Heidi Klum in ihrer Instagram-Story lachend: "Nope!"