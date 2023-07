Nach Henry Cavill: So sieht Liam Hemsworth als "The Witcher" aus - Produzent verrät Details!

Der Abschied von Henry Cavill (40) in der Titelrolle von "The Witcher" ist da, seine Nachfolger ist bereits geregelt. Der Australier Liam Hemsworth (33) wird künftig den Hexer Geralt von Riva spielen. Doch Bilder sind Mangelware, dafür gibt's nun Schilderungen aus erster Hand.

Die Fans zählen die Tage: Ab dem 27. Juli werden bei Netflix die letzten Folgen der dritten Staffel von "The Witcher" anlaufen. Wenn der Abspann der letzten Folge läuft, ist es auch um Henry Cavill als Hauptdarsteller geschehen. Er wird ab Staffel vier von Liam Hemsworth abgelöst. Der australische Schauspieler ("Die Tribute von Panem") und Ex-Gatte von Miley Cyrus (30) übernimmt in der Fantasy-Serie die Hauptrolle als Geralt von Riva. Wie der Neue aussehen würde, war und ist ein streng gehütetes Geheimnis. Allerdings bröckelt die Top-Secret-Mauer ...

Liam Hemsworth sieht als Witcher "großartig" aus

Gleich zwei Quellen aus dem "The Witcher"-Umfeld konnten ihre Zungen nicht mehr in Zaum halten. Darunter ist auch Produzent Tomek Baginski (47). Der goss aber letztlich nur Öl ins Feuer der Fan-Erwartungen. "Ich kann euch verraten, dass ich Liam schon in der Witcher-Maske gesehen habe", "verriet" er "Express Online". "Und", fügte er hinzu, "er trug auch schon das Kostüm." Mehr wollte der Pole nicht verraten. Außer: "In der Witcher-Montur sieht er großartig aus!"

Auch Joey Batey (34), der in der Serie Geralts besten Freund darstellt, hat schon was gesehen - und darf nichts Genaues verraten. Immerhin kündete er den Fans, Liam Hemsworth brächte etwas "Frisches und Belebendes" in die Rolle ein.

Henry Cavill: Fans rätseln, wieso er ausgestiegen ist

Auf jeden Fall sorgte die Wahl von Hemsworth als neuen Geralt für frischen Wind - vor allem Gegenwind seitens einiger Fans. Viele wollten sich nicht damit abfinden, dass der frühere "Superman"-Darsteller Henry Cavill von seiner Geralt-Tätigkeit entbunden wurde.

Während die Spekulationen darüber, ob Cavill aus Unzufriedenheit mit der Story-Entwicklung selber ging oder aufgrund von Meinungsverschiedenheiten gegangen wurde, stehen die Produzenten felsenfest zu ihrer Neubesetzung Hemsworth. "Er ist brillant und genau der Richtige für frisches Blut."

Sieben Staffeln geplant

Ingesamt soll es von "The Witcher" sieben Staffeln geben - allerdings ist bereits die Produktion von Staffel 4 durch den großen Streik in Hollywood in Gefahr geraten. Zuletzt schwanden auch die Zuschauerzahlen. Hemsworth tritt also ein schweres Erbe an.