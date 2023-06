Nach ihrem GNTM-Aus: Das sagt Ex-Kandidatin Anna-Maria Fuhrmann jetzt

Das Wichtigste in Kürze Für Anna-Maria Fuhrmann endete die Reise bei GNTM kurz vor dem Halbfinale.

Nach ihrem Rauswurf meldete sich sich bei ihrer Instagram-Community zurück. Alle Infos dazu gibt es hier.

Für Anna-Maria Fuhrmann ist der Traum vom Titel "Germany's Next Topmodel" 2023 geplatzt. Am vergangenen Donnerstag endete ihre Reise bei der Castingshow kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Doch wie ergeht es der 24-Jährigen nach ihrem Rauswurf?

Anna-Maria Fuhrmann veröffentlicht ein Statement bei Instagram

Nach ihrem Rauswurf postete sie eine ganze Reihe von Fotos aus ihrer GNTM-Zeit und äußerte sich zu ihrem Exit. "Danke, dass ich bei der Reise bis zum Viertelfinale dabei sein durfte", notiert sie und verlinkt dabei neben Heidi Klums Account auch den offiziellen Account der Show. Über ihren Exit scheint die Biologin nicht wirklich traurig zu sein - im Gegenteil:

Ich bin unbeschreiblich stolz auf mich, so weit gekommen zu sein. Diese Erfahrung kann mir keiner mehr nehmen und ich bin umso dankbarer, da nur wenige Menschen die Chance dazu bekommen. Anna-Maria Fuhrmann, , 2023

Anna-Maria habe während ihrer GNTM-Zeit tolle Menschen kennenlernen dürfen und viele Erfahrungen gesammelt. "Auch wenn ich nicht mehr dabei bin, weiß ich, dass dies erst der Beginn und nicht das Ende ist", schreibt sie abschließend.

So tickt Anna-Maria Fuhrmann privat

Anna-Maria Fuhrmann hat viele verschiedene Interessen. Sie arbeitet nicht nur als Biologin, sondern spielt auch noch Fußball und modelt. Sie ist 24 Jahre alt, wohnt in Bochum und ist glücklich vergeben. Sie ist mit dem Fußballer Jeffrey Malcherek zusammen und lässt ihre Instagram-Community regelmäßig an ihrem Liebesglück teilhaben. So gab sie im März 2022 beispielsweise preis, dass sich das Paar verlobt hat. "Schönster Tag 2022 und schönster Tag in meinem bisherigen Leben", schwärmte sie unter einem Posting.

