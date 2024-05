Nach Iris' Scheidungs-Statement: Peter Klein bezieht Stellung

Der Zoff der Kleins um die mögliche Scheidung geht weiter. Nachdem Iris Klein (56) in der "Bild"-Zeitung behauptet hatte, ihr Noch-Ehemann Peter (57) habe finanzielle Bedingungen, um den Weg für ihr neues Liebesglück freizumachen, wehrt sich der Ex-"Promi Big Brother"-Teilnehmer nun per Instagram-Statement.

"Obwohl ich das nie wieder wollte, sehe ich mich gezwungen, auf einen aktuellen 'Bild'-Artikel zu reagieren", schrieb Peter Klein in einer Instagram-Story. Angeblich wolle Peter 100.000 Euro für die Scheidung, behauptete Iris im Artikel. Nun erklärte Peter via Instagram, er werde sich "ab sofort entschieden gegen Unwahrheiten stellen, die über mich verbreitet werden". So sei der genannte Artikel einseitig entstanden, er habe keine Informationen beisteuern können.

"Bei einer Scheidung gibt es aus gutem Grund Rechte der Beteiligten und Gesetze, die entscheiden", stellte Peter klar. Iris hatte im "Bild"-Artikel erklärt, dass sie Post aus Berlin erhalten habe. Sie vermutete, dass dies etwas mit Yvonne Woelke (42) zu tun haben könnte, die angeblich zum Trennungsgrund für die beiden wurde und in Berlin eine Wohnung hat. "Berlin ist hier Gerichtsstand, da dort alle Fälle von im Ausland lebenden deutschen Staatsbürgern behandelt werden", das habe nichts damit zu tun, dass er sich von Zeit zu Zeit in der Hauptstadt aufhalte.

Yvonne steht Peter bei: "Er hat zu 100% meine Unterstützung"

"Ich verbitte mir entschieden falsche Informationen zu verbreiten, die ein bestimmtes Bild von mir zeichnen, welches schlicht falsch ist", legte Peter nochmal nach. "Ich habe mir stets eine friedliche Trennung gewünscht und das ist weiterhin mein Wunsch und Bestreben", stellte er klar. In einem zweiten Slide machte er aber deutlich, dafür "gewisse Dinge" vorauszusetzen. Dazu gehöre auch, "dass beide Parteien diese Angelegenheit privat klären".

Es sei "extrem kontraproduktiv zum wiederholten Male hier über die Presse, Interviews und Instagram-Postings zu kommunizieren, in denen herabwürdigende Äußerungen über mich getroffen werden". Peter wünsche sich "von Herzen, dass Ruhe einkehrt", alle Beteiligten ihr persönliches Glück finden - Iris hat mit Stefan Braun inzwischen einen neuen Geliebten - und er solche Texte in Zukunft nicht mehr verfassen müsse. "Ich danke euch für euer Verständnis", beendet er die Story.

Unterstützung erhielt Peter von Yvonne Woelke, die ebenfalls in einer Instagram-Story Stellung nahm. "Ich werde mich zu den aktuellen Schlagzeilen übrigens nicht äußern", schreibt Yvonne: "Es sollte klar sein, dass ich an Peters Seite stehe und er meine Unterstützung zu 100% hat."