Nach "James Bond": So stark hat sich Daniel Craig verändert

Bye, bye 007! Daniel Craig (56) hat 2017 nicht nur den Charakter des James Bond abgelegt, den er fünfmal spielte. In letzter Zeit hat er auch dem typischen 007-Style abgeschworen. Die Botschaft scheint klar: Das war's mit Bond. Und: Ich genieße das Leben nach 007.

Von 2006 bis 2017 war Daniel Craig James Bond. Und in dieser Zeit auch ein Fels in der Brandung der wandelnden Modetrends. Es konnte kommen und gehen, was da wollte, Craigs Bond war immer wie in Stein gemeißelt: dunkelblauer Smoking, der perfekt maßgeschneidert war, um Craigs Körperbau zu betonen und den zeitgenössischen Bond zu symbolisieren.

"Figurbetonte Anzüge, Freizeitbekleidung in Schichten und Designer-Sonnenbrillen waren markant in Craigs Bond-Stil. Er verkörperte einen rauen und praktischen Look, der Eleganz mit Funktionalität kombinierte", beschrieb "Hockerty" den typischen Bond-Style der Craig-Ära.

Damit ist jetzt endgültig Schluss. Bond ist abgehakt - und seine Outfits sind es auch. Daniel Craig liebt heutzutage Flexibilität und Überraschungen - als Schauspieler wie auch bei der Garderobe.

Schon bei den Filmfestspielen in Venedig (Anfang September) beweist Daniel Craig, was Haare alles verändern können und präsentiert sich in einem ganz neuen Look. © picture alliance / zz/John Nacion/STAR MAX/IPx | zz/John Nacion/STAR MAX/IPx; picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

Daniel Craigs neuer Style: Birkenstock statt Crockett & Jones

Als Craig vor wenigen Tagen bei zwei Terminen in New York über rote Teppiche lief, war von James Bond nichts mehr zu erkennen. Erst sorgte er mit einem coolen flaschengrünen, zweireihigem Anzug, schwarzem Hemd, längeren grau-blonden Haaren, Dreitage-Bart, Brille mit dunklen Gläsern und vor allem einer gewaltigen Portion Lässigkeit für Schnappatmung bei vielen (vor allem weiblichen) Fans.

Später am Abend präsentierte er sich in einem noch lässigeren Look: Statt eines straff geschnittenen Anzugs à la Bond erschien er zur "BAFTA NYC Tea Party" mit graublauer Jacke über dem weißen Hemd mit offen stehendem Kragen und einer beigefarbenen Baggy-Hose. Dazu trug er eine Sonnenbrille mit Blautönung und helle Wildlederschuhe von Birkenstock. Also sind auch die Lederschuhe von Crockett & Jones, die er als Bond gerne trug, out.

Es ist nicht das erste Mal, dass Craig mit einem neuen Look gegen den Bond-Style bürstet.

Daniel Craig zeigt sich bei der Premiere von "Queer" ganz verändert. © picture alliance / Sipa USA | Anthony Behar

Daniel Craig: Mit Baggy-Pants auf der Pariser Fashion Week

Bereits Ende September sorgte Daniel Craig mit seinem Outfit auf der Pariser Fashion Week für einen echten Hingucker. Als neuer Botschafter der Marke Loewe ließ er sich die Fashionshow der Brand natürlich nicht entgehen. Bei der Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kollektion für 2025 trug er einen bunten Strickpullover mit einer dazu passenden Vintage-Lederjacke. Seinen Look rundete er mit einer weit sitzenden Cargohose, einem Paar Stiefel und einer Sonnenbrille ab.

Auf der Pariser Fashion Week zeigt sich Daniel Craig zusammen mit Freundin Rachel im ungewohnten Look. © picture alliance / abaca

Strickpulli statt Smoking: Daniel Craig verbannt James Bond

Im Juli brach er erstmals mit dem klassischen Bond-Erscheinungsbild. In der Herbst-Winter-Kampagne des Modelabels Loewe zeigte er sich mit Strubbelhaaren und Seitenpony, (nach)lässigem Fünf-Tage-Bart und erinnerte im Strickpulli, wie die "Frankfurter Allgemeine" schrieb, "eher an einen Berliner Hausbesetzer der 1980er-Jahre als an einen britischen Geheimagenten". Aber nicht nur "GQ" fand den neuen Craig-Style "entzückend schräg", auch seine Fans feierten ihn.

Der optische Wandel geht einher mit einer neuen schauspielerischen Ausrichtung. Schon mit seiner Rolle als latent verpeilter Detektiv Benoit Blanc, den er erstmals in "Knives Out - Mord ist Familiensache" (2019) spielte und die er bald im dritten Teil der Reihe in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" erneut übernehmen wird, durchbrach er seine Bond-Tradition.

Standing Ovation für Daniel Craig und seinen neuen Film

Noch gewaltiger fällt die neue Entwicklung in "Queer" aus. In dem romantischen Drama des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino (53) spielt der frühere Agent Ihrer Majestät den amerikanischen Auswanderer William Lee, der sich im Mexiko City der 1950er-Jahre auf eine Affäre mit einem jüngeren Mann einlässt. Der Film, der explizite Liebes-Szenen beinhaltet, wurde bei der Weltpremiere während des Filmfestivals in Venedig Anfang September mit rund neun Minuten Standing Ovations und Jubelrufen frenetisch gefeiert.

Die Kritiker schlossen sich dem Jubel an. Das Branchenmagazin "Variety" lobte Craig für "seine beste Leistung seiner bisherigen schauspielerischen Laufbahn".