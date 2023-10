Nach Liebes-Drama mit Peter: Iris Klein will radikalen Schlussstrich ziehen!

Noch ist Iris Klein (56) verheiratet. Aber die Scheidung von Peter (56) läuft. Um die tiefen Wunden aus der Beziehung zu heilen, will Iris Klein einen radikalen Schlussstrich ziehen.

Anfang September jährte sich die Eheschließung von Iris und Peter zum 18. Mal. Eine Feier des Hochzeitstages gab es nicht. Eher wartet vor allem Iris Klein darauf, dass die Scheidungspapiere endlich unterzeichnet werden und die endgültige Trennung vollzogen ist. Danach aber will die Mutter von Daniela "Katze" Katzenberger noch einen Schritt weitergehen, wie sie jetzt auf Instagram andeutete.

Iris und Peter Klein kümmerten sich um sieben Kinder

Von der Liebe der einstigen Schulkameraden, die erst 2003 nach jahrelangen Umwegen zueinander fanden und als Patchwork-Eltern insgesamt sieben Kinder großzogen, scheint nichts mehr übrig.

In einer Instagram-Fragerunde mit ihren rund 550.000 Followern antwortete Iris auf die Frage "Wirst du den Namen Klein behalten, wenn ihr geschieden seid?" eindeutig: "Nein, den will ich nicht behalten. Entweder ich nehme meinen Mädchennamen wieder an oder ich heirate wieder oder ich lasse mich von einem Prinzen adoptieren." Sie beschließt die Antwort mit einem Tränen-lach-Smiley.

Bimmeln für Iris Klein und Mr. T bald die Hochzeitsglocken?

Iris denkt nicht mehr in Klein-Dimensionen. Vielleicht zeichnet sie bald wieder mit "Iris Kruschwitz", dem Namen, unter dem sie vor 56 Jahren in Altrip (Rheinland-Pfalz) zur Welt kam. Als künftiger Ehemann scheint derzeit nur der geheimnisvolle "Mr. T" infrage zu kommen, mit dem sich Iris nach anfänglicher Scheu nun immer offensiver in der Öffentlichkeit zeigt. Zuletzt auf dem Münchner Oktoberfest, wo sich beide im farblichen Partnerlook zeigten. Und heftig "busselnd", wie es auf der Münchner Wiesn eben Tradition ist.

"Man muss alles mal mitgemacht haben im Leben", schreibt Iris in der Bildunterschrift unter ihre Oktoberfest-Bilder. "Wiederholungen gefallen nicht", soll einst Julius Cäsar gesagt haben. Aber in Sachen Ehe wäre es für die Ex-"Big Brother"- und Dschungelcamp-Teilnehmerin bereits das fünfte Mal. Iris ist nicht nur bald geschiedene Frau Klein, sondern auch geschiedene Ahmadi, geschiedene Frankhauser, geschiedene Katzenberger, geborene Kruschwitz.