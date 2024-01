Die fast zeitgleichen Operationen von Prinzessin Kate und König Charles III. bereiten nicht nur Royal-Fans Sorgen. Wann hat Prinz Harry davon erfahren?

Fans des britischen Königshauses müssen derzeit in doppelter Hinsicht bangen. König Charles III. (75) muss sich in der kommenden Woche einer Prostata-Operation unterziehen, Prinzessin Kate (42) befindet sich derweil bereits aufgrund eines näher nicht beschriebenen Eingriffs am Bauch im Krankenhaus. Britische Medien, darunter "The Telegraph", berichten nun, dass Prinz Harry (39) wohl zuerst aus den Nachrichten davon erfahren haben könnte.

Bezüglich der anstehenden OP seines Vaters soll Prinz Harry zwar persönlich durch den Buckingham Palast informiert worden sein. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass er zuvor bereits über die Nachrichten davon mitbekommen habe. Die große Zeitverschiebung zwischen Großbritannien und den USA, wo Harry mit seiner Frau Meghan (42) und den gemeinsamen Kindern lebt, könnte hierfür ausschlaggebend gewesen sein.

Am Mittwochnachmittag, den 17. Januar, hatte das Königshaus zunächst Prinzessin Kates Krankenhausaufenthalt mitgeteilt und wenig später den anstehenden Eingriff bei König Charles bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt war es im Bundesstaat Kalifornien jedoch noch früher Morgen.

"Private Annäherung"?

Bislang äußerte sich Prinz Harry noch zu keinem der beiden medizinischen Eingriffe innerhalb seiner Familie öffentlich. Man geht davon aus, dass dies auch so bleiben wird. Royal-Experte Richard Fitzwilliams (74) sagte etwa zu "The Sun", dass eine "stille oder private Annäherung" die wahrscheinlichste und beste Vorgehensweise sei, sofern Prinz Harry die vermeintliche Kluft zu seiner Familie nicht noch ausweiten wolle.

Eigentlich sollte Harry am Freitag, den 19. Januar, aufgrund seiner Militärkarriere bei einer Award-Zeremonie als "Living Legend of Aviation" ("Lebende Luftfahrtlegende") ausgezeichnet werden. Die Veranstaltung findet in Beverly Hills statt, John Travolta (69), selbst leidenschaftlicher Pilot, fungiert als Host. Ob Harry der Preisverleihung beiwohnen wird, ist allerdings nicht sicher.