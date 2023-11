Nach Podcast-Ende der Pochers: Diese Promis sichern Oliver Pocher Unterstützung zu!

Oliver Pocher hat auf Instagram das Ende des gemeinsamen Podcasts mit Amira Pocher verkündet. Seine Kolleg:innen auf der Social-Media-Plattform unterstützen den Komiker bei der Entscheidung.

Von diesen Promis bekommt Oliver Pocher Zuspruch

Oliver Pocher (45) hat sich entschieden, die weitere Zusammenarbeit mit seiner Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) zu beenden. Auf Instagram kündigte er deswegen das Ende des gemeinsamen "Die Pochers"-Podcast an. Unter seinem Post zeigten nicht nur seine Fans viel Solidarität und Mitgefühl mit dem Komiker, sondern auch seine Kolleg:innen aus dem Show-Geschäft. So schrieb zum Beispiel sein Komiker-Kollege Luke Mockridge (34): "Was immer du brauchst." Zu dem Kommentar postete er einen Emoji, der die Hand hochhebt. Luke Mockridge will also klar zeigen, er ist für Oliver Pocher da.

Die TV-Persönlichkeit Marcel Schenk (46) hat dazu auch direkt eine Idee, wie Oliver Pocher mit dem Podcast weitermachen kann. Oliver Pocher könne doch einfach mit Luke Mockridge zusammen den Podcast weiterführen. Den passenden Namen, gebastelt aus den Nachnamen der beiden Entertainer, hat Schenk auch schon: Porridge.

Fans bedauern das Podcast-Aus der Pochers

Generell bedauern die Fans, dass Oliver Pocher nun keinen Podcast mehr macht. Einige fragen sich, was sie nun mit der neu gewonnenen Zeit anstellen sollen. Das wöchentliche Podcast-Hören sei schließlich zum Ritual geworden. So meldet sich auch die deutsche Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor (42) zu Wort. Sie ist der Meinung, Oliver Pocher solle einfach allein weitermachen. Er könne ja schließlich verschiedene Gäste einladen.

Andere Promis - darunter Julian F.M. Stoeckel (36) - applaudieren Oliver Pocher virtuell. Die Schauspielerin Mariella Ahrens (54) drückt ihr Bedauern mit Affen-Emojis aus, die sich die Augen zuhalten. Was genau sie damit wohl meint ist nicht direkt ersichtlich. Aber auf die Unterstützung und das Mitgefühl seiner Kolleg:innen und auch seiner Fans kann der Comedian auf jeden Fall zählen.

Amira Pocher meldete sich zu dem Podcast-Aus noch nicht zu Wort. Allerdings löschte sie, wie die "Bild" berichtet, alle gemeinsamen Instagram-Postings und entfolgte ihrem Ex auf der Social-Media-Plattform.