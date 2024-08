Nach Ralfs Coming-out: Cora Schumacher will ihren alten Namen zurück

Cora Schumacher (47) möchte nicht mehr den Namen ihres Ex-Mannes tragen. Nach einem öffentlichen Streit mit Ralf Schumacher (49) will die "Coras House of Love"-Bekanntheit künftig wieder Caroline Brinkmann genannt werden.

Sie möchte "einfach noch mal ganz von vorne anfangen", erklärte Cora Schumacher in der Sendung "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach". Dort wurde sie von der Moderatorin Olivia Jones als "Cora Brinkmann" vorgestellt. Wie das Model in der Sendung verriet, wolle sie künftig unter ihrem Mädchennamen - Caroline Brinkmann - in Erscheinung treten. "Gesund, gut drauf, glücklich, fröhlich. So wie die Caroline früher war."

Seit ihrer Hochzeit mit dem ehemaligen Rennfahrer Ralf Schumacher im Jahr 2001 hatte sie dessen Nachnamen getragen. Auch nach der Scheidung im Februar 2015 behielt Cora Schumacher den Namen, unter dem sie an verschiedenen Reality-Formaten teilnahm. Getrennt hatte sich das Paar bereits einige Jahre zuvor.

Neun Jahre nach Ehe-Aus: Rosenkrieg zwischen Ralf und Cora Schumacher

Nun scheint Cora Schumacher einen noch deutlicheren Schlussstrich unter ihre Ehe setzen zu wollen. Im Juli dieses Jahres hatte Ralf Schumacher seine Beziehung mit dem 15 Jahre jüngeren Franzosen Étienne (35) öffentlich gemacht und für sein Coming-out öffentlich viel Zuspruch geerntet - nicht jedoch von seiner Ex-Frau.

Im "Spiegel"-Interview machte Cora Schumacher ihrem Ärger wenige Wochen später Luft. Sie habe aus den Medien vom Coming-out ihres einstigen Partners erfahren, behauptete sie und fragte: "Hat er auch einen Moment an die Konsequenzen für mich gedacht?"

Das jedoch wollte der frühere Formel-1-Profi so nicht stehen lassen: Er veröffentlichte einen Chat-Verlauf zwischen Cora und seinem aktuellen Partner, der wohl beweisen sollte, dass die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin bereits zuvor von der Beziehung gewusst habe.