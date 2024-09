Hollywood ist in Aufruhr. Nachdem Produzent und Rapper Sean Combs alias Diddy verhaftet wurde, stehen nun auch seine Weggefährten im Fokus. So auch Leonardo DiCaprio.

Der Fall P. Diddy: Das wird dem Rapper vorgeworfen

Am 16. September wurde Sean Combs alias Diddy (früher auch P. Diddy oder Puff Daddy) in New York verhaftet und sitzt seitdem im Gefängnis. Die Anklageschrift wurde am 17. September veröffentlicht und zeigt: Die Vorwürfe wiegen schwer. Diddy wird Sexhandel und Erpressung, worunter illegale Geschäftsführung und organisierte Kriminalität gefasst wird, vorgeworfen.

Zum ersten Mal ans Licht kamen die Vorwürfe, als seine Ex-Freundin, die Sängerin Cassie Ventura, im November 2023 eine Klage wegen sexueller Gewalt und Missbrauch gegen ihn erhob.

Im März 2024 dann die nächsten Schlagzeilen: Diddys Wohnung wurde auf Verdacht des Menschenhandels durchsucht. Seitdem kommen immer mehr dunkle Geheimnisse ans Licht, die Diddys kriminellen Verstrickungen offenlegen, darunter exzessive Sex-Partys, die er selbst als "Freak Offs" bezeichnete sowie Drogenmissbrauch.

Natürlich werden jetzt auch die Freund:innen und Weggefährten von Sean Combs genau unter die Lupe genommen - und es scheint, als kämen einige von ihnen ins Schwitzen. Beyoncés Ehemann, Rapper Jay-Z, soll darin verstrickt ein, so auch die R'n'B-Sänger Ne-Yo und Usher, die Kardashians sowie Ex-Freundin Jennifer Lopez. Auch Prinz Harry wurde mit dem Rapper in Verbindung gebracht! Ob das alles stimmt? Ungewiss - zumindest hat Usher jetzt seinen kompletten Twitter-Account gelöscht, genauso wie die Sängerin Pink. Ob das ein Zufall ist? Usher zumindest meldete sich mit der Erklärung zurück, sein Account sei gehackt worden.

Leonardo DiCaprio habe "mit dieser Welt nichts zu tun"

Auch Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio steht in Verbindung mit dem Rapper. Party-Fotos der zwei sind jetzt wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gespült worden. Beide haben oft und gerne zusammen wild gefeiert und beispielsweise 2019 bei Seans Party anlässlich seines 50. Geburtstags miteinander getanzt. Laut Insiderquellen der "Daily Mail" soll sich Leo ganz klar von Diddy distanziert haben und absolut nichts damit zu tun haben.

Der Schauspieler sei "seit Jahren" nicht mehr auf einer der Partys des Rappers gewesen - und vor allem noch nie bei einem "Freak Off" dabei gewesen. Die Feiern, die Leo in "den 2000ern am Anfang seiner Karriere" besucht habe, seien lediglich "große Hauspartys" gewesen.

Ein offizielles Statement von Leo gibt es bislang nicht, aber die Quelle sagte deutlich: "Er hat mit dieser Welt nichts zu tun, also ist es lächerlich, wenn jemand aufgrund einiger Fotos, die älter als 20 Jahre sind, annimmt, dass er sich da hineinziehen lässt." Und tatsächlich besteht kein Hinweis, dass Leo - oder ein anderer Gast von Diddys Partys - etwas von seinen dunklen Machenschaften ahnte.

Leo ist nur im Film kriminell

Zumindest für eine seiner Rollen ist er der kriminellen Welt schon mal nahegekommen. In der Filmbiografie "The Wolf of Wallstreet" spielt Leo die Rolle des Aktienhändlers Jordan Belfort, auf dessen Leben der Film beruht. Interessanterweise kann man Parallelen zum Fall P. Diddy erkennen: Auch hier treibt Gier und Machthunger einen Mann, der nur an sich denkt, in die Arme der Justiz.

Darum geht es: Belfort gründet mit Anfang 20 eine Maklerfirma, mit der er schnell zum Multimillionär wird und der Star der New Yorker Börse. Sein Spitzname ist der "Wolf of Wall Street" - und der Wolf nimmt sich alles, was er will. Er lebt ein Leben geprägt von Alkohol, Drogen, Sex und Luxus. Von Gier und dem Gefühl, unbesiegbar zu sein, getrieben, verstrickt er sich mit seinen Partnern in illegale Geschäfte, die das FBI auf ihn aufmerksam machen - seine glänzende Fassade aus Lügen und Kriminalität beginnt Risse zu bekommen.

