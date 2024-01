Nach Streit im Juwelierladen: Wie steht es um die Liebe von Ben Affleck und Jennifer Lopez?

"Bennifer", wie Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) gerne genannt werden, sind ein Traumpaar Hollywoods. Aber ihre Ehe ist ein andauerndes Auf und Ab. Jetzt, so fürchten die Fans, scheint es wieder abwärts zu gehen. Schuld daran scheint Jennifer Lopez' Ehrgeiz zu sein ...

Die Love-Story von Jennifer Lopez und Ben Affleck würde sicherlich einen spannenden Hollywood-Blockbuster abgeben. Schließlich dauerte es vom ersten romantischen Kennenlernen 2002 bis zur Hochzeit ganze 20 Jahre. Nach einer ersten Verlobung (2002) und einer kurzfristig geplatzten Hochzeit (2003) heirateten beide andere Stars (J.Lo den Sänger Marc Anthony, Affleck Schauspielerin Jennifer Garner), bevor sie 2021 wieder zueinander fanden und sich schließlich am 16. Juli 2022 das Ja-Wort gaben. Aber das Drama blieb stets Teil ihrer Liebe. Jetzt gab es erneut Anzeichen dafür, dass es gerade wieder turbulent zugeht.

Jennifer Lopez und Ben Affleck: Zoff im Juwelierladen

Die Karibikinsel St. Barts, eigentlich Saint-Barthélemy, gehört zu Frankreich und ist die Urlaubsinsel der Reichen und Schönen. Hier setzen die Promis für viel Geld um, was sie unter "Leben wie Gott in Frankreich" verstehen. Jetzt wurde, wie "The Mirror" und "OK!" berichteten, der luxuriöse Inselfrieden von einem in der Öffentlichkeit zankenden Promi-Pärchen gestört: von Jennifer Lopez und Ben Affleck!

Beim Shopping-Bummel riss Ben Affleck in einem Juweliergeschäft wohl die Hutschnur. Auf Paparazzi-Bildern, die "The Mirror" veröffentlichte, war zu sehen, wie Affleck ärgerlich vor einer pikiert dreinblickenden Jenifer Lopez herumfuchtelt. Ein Insider interpretierte die Szene für "OK!" so: "Ben wollte, dass dieser Urlaub entspannend ist, aber Jennifer steht um sechs Uhr morgens auf und diktiert den Zeitplan. Sie ist in allem äußerst wählerisch, vom Reinigungsservice bis hin zum Abendessen. Manchmal kann Ben seinen Ärger nicht verbergen." Offensichtlich reichte es dem Schauspieler dann irgendwann, immer nach Jennifers Pfeife zu tanzen.

Jennifer Lopez: Sie träumt von einem Oscar

Es gehe aber um viel mehr als nur um einen Streit während eines Einkaufsbummels. Vor allem Lopez stehe, so berichtete "OK!", stark unter Druck. Erstens steht die Veröffentlichung ihres neuen Albums "This Is Me... Now" bevor, das Mitte Februar erscheinen soll. Es wird J.Los erstes Album seit zehn Jahren sein - und der Superstar, der weltweit bislang 189 Auszeichnungen abräumte, ist nervös. Auch weil die erste Single "Can't Get Enough" sogar von vielen Fans auf ihrem Instagram-Account (253 Millionen Follower) nur wenig begeistert aufgenommen wurde.

2024 kommt zudem "Unstoppable" in die Kinos. In der Verfilmung der Lebensgeschichte von Anthony Robles (35), der einbeinig zur Welt kam und trotzdem Wrestling-Champions wurde, spielt Jennifer Lopez Nobles' Mutter Judy. Der Film wurde von Ben Affleck und seinem Kumpel Matt Damon (53) produziert - weshalb alle Beteiligten auch bei Dreharbeiten mitbekamen, dass es bei "Bennifer" immer wieder ordentlich krachte.

Jennifer Nervosität hat, so "OK!", auch am Set einen Grund: Sie hoffe einerseits auf eine Oscar-Nominierung. Andererseits sei sie angespannt, weil immer wieder behauptet wird, "Bennifer" sei Kassengift, wenn beide gemeinsam an einem Projekt arbeiteten. Das wiederum ist auf "Gigli" zurückzuführen, in dem beide gemeinsam vor der Kamera agierten - und 2004 beide mit dem Anti-Oscar, der "Goldenen Himbeere", abgestraft wurden.

Matt Damon fürchtet um die Ehe von "Bennifer"

Die Anspannung schwebe permanent über der Beziehung, schrieb "OK!". "Alle prophezeien, dass die Bombe hochgehen wird." Selbst Matt Damon, Afflecks Freund und Geschäftspartner, habe, so berichtete "OK!", sei "wenig hoffnungsvoll", was den Bestand der Ehe angehe.

Ein anderer Interviewpartner von "OK!" sah die Lage dagegen nicht so dramatisch. "Sie gehen einander auf die Nerven und dann ist es wieder wunderbar. Es ist halt immer ein Auf und Ab mit den beiden."