Nach Super-Bowl-Sieg: Taylor Swift gibt Travis Kelce einen Siegerkuss

Was für eine Nacht: Die Kansas City Chiefs mit Travis Kelce haben den Super Bowl nach einem spannenden Match für sich entschieden. Darüber freuen sich nicht nur Millionen Fans, sondern besonders Kelces berühmte Freundin Taylor Swift. Sie gab ihrem Liebsten nach dem Sieg einen innigen Kuss auf dem Spielfeld.

Anzeige

Viele Augen waren während des Super Bowls auf Sängerin Taylor Swift (34) gerichtet, die ihren Freund Travis Kelce (34) im Kreis von Freundinnen und Familie anfeuerte. Nach dem Sieg gab es für ihren Schatz dann einen dicken Kuss.

Taylor Swift jubelt: "Unglaublich"

"Oh mein Gott", sagte die Sängerin zu dem Tight End, während sie ihn fest umarmte und mehrmals küsste. "Unglaublich!" fügte sie hinzu und klopfte ihm auf den Rücken. Travis Kelce und die Kansas City Chiefs besiegten die San Francisco 49ers am Sonntag, den 11. Februar (Ortszeit), in der Verlängerung im Allegiant Stadium in Las Vegas mit 25:22. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatten sie den Ausgleich geschafft.

Umso größer war dann die Freude beim Team und seinen Fans - allen voran Taylor Swift, die unter anderem in Begleitung ihrer besten Freundin gekommen war, Schauspielerin Blake Lively (36). Swift fieberte das ganze Spiel über mit - und auch ihr Outfit sorgte für viel Beachtung in den US-Medien. Die Sängerin trug ein schwarzes Korsett und Jeans mit einer maßgefertigten "87"-Halskette: 87 ist die Rückennummer von Tight End Kelce.

Swift verfolgte das Spiel von einer VIP-Loge aus, in der außerdem Kelces Eltern, sein Bruder Jason und dessen Frau saßen. Wie schon bei früheren Spielen sah man die Sängerin wild jubeln und sogar Bier trinken. Dass sie es überhaupt rechtzeitig ins Stadion geschafft hat, ist einem straffen Zeitplan zu verdanken. Denn nur einen Tag zuvor hatte sie noch ihr viertes Konzert in Tokio gegeben. Direkt nach dem Auftritt eilte sie zum Flughafen, um Richtung Las Vegas aufzubrechen. Ein Direktflug von Japans Hauptstadt nach Sin City dauert 13 Stunden, aber es gibt einen Zeitunterschied, der der Sängerin zugutekam. Tokio liegt 17 Stunden voraus, was ihr den Vorteil verschaffte, beim Durchqueren von Zeitzonen quasi in die Vergangenheit reisen zu können.

Anzeige

Anzeige

Seit September stellt Swift die Football-Welt auf den Kopf

Kelce und Swift lösten erstmals im September 2023 Dating-Gerüchte aus, als die "Cruel Summer"-Sängerin ihr erstes Spiel der Chiefs besuchte. Der Super Bowl war nun ihr 13. Auftritt beim Football, um ihren Liebsten zu unterstützen. Die Kansas City Chiefs holten sich die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe und damit ihren dritten Super Bowl in fünf Saisons sowie den zweiten in Folge. Travis Kelce erzählte, dass das Spiel "unglaublich" gewesen sei. Den Zuschauer:innen im Stadion rief er zu: "Das Ziel war immer, drei zu holen. Glaub es, Baby, wir werden nächstes Jahr hier sein. Für immer eine Familie, ich kann nicht stolzer auf euch sein." Anschließend kündigte er an, es in der Nacht noch ordentlich krachen zu lassen. Als er "Viva Las Vegas" anstimmte, hatte Taylor Swift Tränen in den Augen.

Anzeige

Usher performt mit Star-Gäst:innen

Party gab es schon während der beliebten Halbzeitshow, in der traditionell Superstars das Stadion zum Brodeln bringen. Diesmal hatte Usher (45) die Ehre, der auf Rollschuhen und sogar mit freiem Oberkörper seine Hits zum Besten gab. Unterstützt wurde er von Alicia Keys (43), H.E.R. (26) sowie den Rappern Ludacris (46) und Lil Jon (53). Justin Bieber (29) hingegen, auf den viele Fans gehofft hatten, war nur im Publikum zugegen.

Das könnte dich auch interessieren: Diese Stars fieberten beim Super Bowl mit.