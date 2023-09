Nach Trennung von Amira: Oliver Pocher macht Witze über seine zerbrochene Ehe

Schon wenige Tage nach Bekanntgabe seiner Trennung ist Oliver Pocher wieder zu Scherzen aufgelegt - und nimmt dabei sein eigenes Liebesleben ordentlich aufs Korn.

In der jüngsten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers!" haben Oliver und Amira das bestätigt, womit viele Fans schon seit einer Weile gerechnet haben: Die beiden haben sich entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Auf Instagram findet Oli nun einen etwas unorthodoxen Weg, mit der Liebespleite umzugehen - er macht sich drüber lustig!

Zunächst galt sein Unmut jedoch nicht seinem eigenen Liebesleben, sondern einer ganz anderen Person: Sportmoderatorin Tabea Kemme. Diese erschien zum Bundesliga-Spiel zwischen Bayern und Gladbach im WM-Trikot der spanischen Nationalkickerin Jennifer Hermoso, um im Sexismus-Eklat rund um Luis Rubiales Stellung zu beziehen und sich mit den Opfern sexueller Nötigung zu solidarisieren.

Eine unterstützend gemeinte Aktion, deren Nutzen jedoch öffentlich von Oli Pocher angezweifelt wurde. Er prangerte Kemmes Outfit-Wahl in seiner Instagram-Story an - und richtete zugleich ein paar Worte an deren Co-Moderator Lothar Matthäus:

Grüße an Lothar, den ich bald an gescheiterten Ehen einhole! Oliver Pocher, , 2023

Ein überraschend trockener Witz für jemanden, von dem man annimmt, dass ihm erst vor Kurzem das Herz gebrochen wurde.

"Gescheiterte Ehe": So locker geht Oliver Pocher mit Amiras Korb um

In der Podcast-Folge, in der das Ex-Paar sein Liebes-Aus bekanntgab, wurden nämlich noch weitere Details verraten - unter anderem, dass Amira sich die Trennung wünschte, während Oli eigentlich noch weiter an der Beziehung hätte festhalten wollen: "Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen."

Ob der 45-Jährige mit den Scherzen zu seiner "gescheiterten Ehe" einfach nur seinen Schmerz überspielen will? Beim Lothar-Vergleich bleibt es nämlich nicht! So postete Olli in seiner Story auch das Foto eines gigantischen Plüschtiers der "Star Wars"-Figur Yoda, versehen mit der Zeile "Und jetzt ist der der neue Bettpartner von Amira".

Womöglich hatte der Comedian auch einfach bereits mehr als genug Zeit, sich mental auf eine möglicherweise bevorstehende Trennung vorzubereiten. So plauderte eine angebliche Bezugsperson von Amira gegenüber "Bild" aus, die Moderatorin habe bereits seit etlichen Monaten darum gekämpft, die angeknackste Beziehung zu kitten, sogar eine Paartherapie in Erwägung gezogen. "Von Olli kam da leider nicht besonders viel Engagement in diese Richtung", so die vermeintliche Insiderin weiter.

Wie gut sowohl Olli als auch Amira zum jetzigen Zeitpunkt mit ihrer Ex-Ehe abgeschlossen haben, wissen wohl nur die beiden selbst. Fest steht aber: Ganz so weit wie Lothar Matthäus ist Oliver Pocher noch lange nicht. Während für Letzteren nach einer zurückliegenden Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden nun "erst" die zweite Scheidung ansteht, hat Lothar bereits fünf Ehen hinter sich. Da hat Oli wohl noch einiges nachzuholen, wie er selbst vielleicht scherzhaft schlussfolgern würde.