Nach Trennung von Oliver Pocher: Amira soll bereits ausgezogen sein

Amira Pocher ist wohl schon aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Oliver Pocher erzählt im Podcast, dass sie nun alleine wohne. Amira geht währenddessen mit ihren Instagram-Followern neue Möbel shoppen.

Im Video: So wohnt Amira Pocher jetzt ohne Oliver Pocher

Amira Pocher zieht in ein Haus nicht weit von Oliver und den Kindern

Amira Pocher (31) soll aus dem gemeinsamen Heim mit Oliver Pocher (45) ausgezogen sein. Das erzählt der Comedian selbst in dem Podimo-Podcast "Die Pochers". Hier erklärt er, dass seine Ex nun "allein" wohnt. Laut "Bild"-Informationen ist Amira Pocher nicht weit von ihrem alten Zuhause weggezogen. Schließlich haben die Pochers noch zwei Kinder, die sie gemeinsam aufziehen wollen. Die "Bild" berichtet, dass wohl beide Häuser in Köln nun mit Kinderzimmern ausgestattet seien. Die Kinder sollen sich also bei Papa aber auch bei Mama Zuhause fühlen.

In einer Instagram-Story scheint Amira Pocher ihren Umzug zu bestätigen. In der vergangenen Woche nahm Amira Pocher ihre Instagram-Follower auch mit in einen Shop und suchte nach einem neuen Fernseher. Den hat sie wohl gefunden, wie auf einem Foto zu erahnen ist. Offiziell bestätigt hat sie das aber nicht.

Oliver Pocher akzeptiert die Trennung und geht auf Reisen

Oliver Pocher räumt auch nach der Trennung auf: Es fällt auf, dass die meisten seiner Posts mit Amira gelöscht sind. Unter anderem auch den emotionalen Geburtstagsgruß, den er ihr noch vor kurzem schrieb. Nach sieben gemeinsamen Jahren, davon vier in der Ehe, gehen nun beide in ein neues Leben. Oliver Pocher teilt auf Instagram, dass er momentan viel reist. In seiner Story ist zu sehen, dass er zur Zeit in Manhattan unterwegs ist. Dort ließ er sich sogar von ein paar Fans beim Sightseeing ablichten.

Obwohl Oliver Pocher sich also wohl eigentlich nicht trennen wollte, wie er in einer älteren Podcast-Folge deklarierte, scheint auch er nun daran zu arbeiten mit seinem Leben weiterzumachen. Beruflich wollen Amira und Oliver Pocher weiterhin zusammenarbeiten. Der Podcast bleibt bestehen und auch gemeinsame Auftritte im TV schließen sie nicht aus.