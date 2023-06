Nach Trennung von Stefano Zarrella: Hat GNTM-Star Romina Palm wieder einen Freund?

Das Wichtigste in Kürze Im März wurde publik, dass GNTM-Star Romina Palm und Stefano Zarrella ihre Verlobung aufgelöst und sich getrennt haben.

Doch gibt es mittlerweile schon einen neuen Mann an Rominas Seite? Alle Infos dazu bekommst du hier.

Romina Palm und Stefano Zarrella galten als DAS Traumpaar schlechthin. Doch seit Anfang März gehen die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin und der Influencer getrennte Wege. Wenige Monate nach dem Liebes-Aus soll es nun bereits einen neuen Mann im Leben des Models geben.

Ist Romina Palm wieder vergeben?

Erst Ende Mai stellte Romina Palm in einem Interview klar, dass sie zwar wieder offen für eine neue Beziehung sei, sie aber aktuell niemanden datet. "Sagen wir mal, wenn der Richtige kommt, dann kommt er. Es gibt gerade aber niemanden", betonte sie gegenüber "Promiflash". Doch hat sich das bereits wenige Wochen später geändert?

Aktuell befindet sich die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin in London. Doch in der britischen Hauptstadt scheint sie sich nicht alleine aufzuhalten. Wie mehrere Instagram-Stories zeigen, ist sie in Begleitung eines Kölner Unternehmers. Die beiden scheinen nicht nur gemeinsam in Restaurants essen zu gehen und die Stadt zu erkunden, sie wohnen auch im gleichen Hotel. Während Romina Palm den Unbekannten in ihrer Story bisher noch nicht gezeigt hat, ging er da schon einen Schritt weiter. Der Geschäftsmann teilte erst vor wenigen Tagen ein Foto, auf dem er und Romina gemeinsam auf einer Treppe stehen.

Ob die beiden nur befreundet sind oder ob zwischen ihnen mehr läuft, ist aktuell nicht bekannt. Wie eine Informantin gegenüber "Promiflash" ausplauderte, sollen sich Romina und der Unbekannte vor einigen Monaten "in der Kölner Bubble" kennengelernt haben und seitdem viel Zeit miteinander verbringen. "Auf Ibiza hat sich das Ganze von einer Bekanntschaft wohl intensiviert und jetzt spricht er schon von einer Beziehung", meinte die Insiderin zu wissen.

Weder Romina Palm noch der Unbekannte äußerten sich bisher jedoch persönlich zu den Liebesgerüchten.

Romina Palm genießt ihren London-Trip

Die Reise nach London scheint Romina Palm jedenfalls sehr gutzutun. In ihrer Instagram-Story postet sie fleißig Aufnahmen aus der britischen Hauptstadt. Am Sonntag ging es nach einem entspannten Frühstück beispielsweise ans London Eye und zum Big Ben. Danach folgte ein Besuch im "The London Dungeon", der der Influencerin ganz besonders viel Freude bereitet hat. "Wirklich eine dicke Empfehlung! Hat so Spaß gemacht", schwärmte sie in ihrer Story. Nach einem kleinen Snack und einem Mittagsschlaf ging es für die 24-Jährige dann noch ins Kino, wo sie sich den neuen Film "No Hard Feelings" (mit Jennifer Lawrence) angesehen hat. "Happy!!", schrieb sie zu einem Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie überglücklich in die Kamera strahlt und zeigte ihren Fans damit, wie sehr sie ihren Aufenthalt in London genießt.

Auch die Fans finden, dass das Model in letzter Zeit besonders glücklich wirkt. Unter einem Video, in dem Romina durch die Straßen Londons läuft, bekommt sie zahlreiche Komplimente. "London steht dir!", "Ach Romina, du siehst einfach toll aus" und "Wow, einfach nur wow! Du strahlst richtig", schwärmen nur drei von zahlreichen Follower:innen unter dem Clip.