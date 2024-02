Nach 12 Monaten: Justin Bieber feiert Bühnen-Comeback

Es war nur ein kleines Konzert in Kanada, aber Fans dürfte die Nachricht dennoch freuen: Justin Bieber (29) hat nach einem Jahr Pause wieder vor Publikum gesungen.

Wie mehrere US-Medien berichten, soll der Sänger in Toronto überraschend ein kleines Konzert gegeben haben. Der 29-Jährige war zum NHL All-Star Weekend in Kanada. Neben Eishockey feierte Justin Bieber vor Ort Medienberichten zufolge auch im History-Club von Rapper Drake (37). Dort spielte er dann laut "Billboard" sein erstes Live-Set seit über einem Jahr. 2.500 Personen haben in der Halle Platz.

Bilder sorgen für Aufregung

Bereits vor wenigen Tagen hatte Justin Bieber seine Fans mit Fotos auf Instagram in Aufregung versetzt, die ihn im Studio und bei Proben am Mikrofon zeigen. Einige Follower hoffen sogar, dass der Popstar am 11. Februar beim Super Bowl auftreten wird.

Justin Bieber erholte sich im letzten Jahr von Erkrankung

Im September 2022 hatte Justin Bieber die verbleibenden Termine seiner Tournee abgesagt, die er zum Album "Justice" aus dem Jahr 2021 geplant hatte. Im Juni 2022 war bei dem Sänger das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert worden. Der Musiker hatte damals Lähmungen im Gesicht und teilte seinen Fans im Herbst 2022 in einer Instagram-Story mit: "Aufgrund dieser Krankheit war ich nicht in der Lage, die Nordamerika-Etappe der Justice-Tour abzuschließen."

Anschließend hatte er nur kleine Auftritte auf der Bühne. Bieber erholte sich vergangenes Jahr unter anderem im Urlaub mit Ehefrau Hailey (27) und nahm sich eine dreimonatige Auszeit von den sozialen Medien. Im August meldete er sich mit einem süßen Foto zurück, das ihn mit Hailey und ihrer kleinen Nichte zeigte.

Zuletzt hatte sich der Musiker zudem offenbar auch auf Unternehmungen außerhalb der Musikwelt konzentriert, wie etwa seine jüngste Zusammenarbeit mit Drew House und Adidas für die diesjährigen NHL-All-Star-Trikots. Die Modemarke Drew House wurde von Bieber mitbegründet. Ob sich Justin Bieber nun wieder mit neuer Musik zurückmeldet, werden die Fans sicher bald erfahren.