Nachfolger für Daniel Craig: Wird ER jetzt der neue James Bond?

Das Wichtigste in Kürze: 2021 war Daniel Craig zum letzten Mal in seiner Paraderolle als James Bond zu sehen.

Nach zahlreichen Spekulationen haben britische Buchmacher einen neuen Top-Favoriten auf seine Nachfolge im Visier!

Es ist eine der begehrtesten Filmrollen überhaupt. Wer wird nach Daniel Craig als 007 im Auftrag der Majestät im Einsatz sein? Die Buchmacher tippen nun auf einen ganz bestimmten Serienstar.

Er ist smart, er ist charmant und er hat die Lizenz zum Töten: Die Rede ist natürlich von James Bond. Die Frage danach, wer in den kommenden Streifen rund um den britischen Geheimagenten in die Hauptrolle schlüpft, hält aktuell nicht nur Hollywood, sondern auch die britischen Buchmacher in Atem. Wie die "Daily Mirror" nun berichtet, gibt es einen neuen Top-Favoriten auf die Nachfolge von Daniel Craig. Ein Sprecher des englischen Wettanbieters Coral erklärte gegenüber dem britischen Boulevardblatt:

Wir haben eine starke Welle der Unterstützung für James Norton gesehen in unseren Wetten auf die Bond-Nachfolge, und daher ist er der neue Favorit, um Daniel Craig als 007 zu ersetzen. Coral-Sprecher , 2023

Doch wer ist James Norton überhaupt? Dem britischen TV-Zuschauer ist der 37 Jahre alte Londoner vor allem durch seine Auftritte in den Krimiserien "Happy Valley - In einer kleinen Stadt" und "Grantchester" bekannt. Zudem war er in den Hollywood-Streifen "Rush - Alles für den Sieg" (2013) oder "Little Women" (2019) zu sehen. Für seine Verkörperung des Ex-Sträflings Tommy Lee Royce in "Happy Valley - In einer kleinen Stadt" wurde er 2015 für einen British Academy Award nominiert, 2021 brachte ihm das Filmdrama "Nowhere Special" eine Nominierung für den British Independent Film Award in der Kategorie Bester Hauptdarsteller ein.

Ob er als James Bond tatsächlich die ersten Auszeichnungen abräumen kann, steht aktuell in den Sternen - ebenso wie die Tatsache, ober er tatsächlich in die Rolle schlüpfen wird. Bond-Produzentin Barbara Broccoli erklärte gegenüber "LADBible" noch im Februar, dass bisher weder das Casting für die kommenden Filme gestartet sei, noch ein Drehbuch existiere.

Die neuesten Gerüchte: Soll Richard Madden der neue James Bond werden?

15 Jahre als 007: So haben die Darsteller die James-Bond-Reihe geprägt

Wer auch immer der neue James Bond wird, er tritt definitiv in große Fußstapfen. Mit fünf Filmen (der letzte startete am 28. September 2021) und einer "Amtszeit" von 15 Jahren belegt der Blondschopf Platz drei der 007-Rekordträger. Mit sechs Filmen landet der erst 2020 verstorbene Sean Connery auf dem zweiten Platz. Filmlegende Roger Moore wirkte in ganzen sieben James Bond-Streifen mit und ist damit Spitzenreiter.

Doch wer ist der beliebteste James Bond? Laut einer Ende 2022 von "t-online" in Auftrag gegebenen Civey-Umfrage liegt Craig mit 13% auch hier auf dem dritten Platz. 16% konnten sich nicht für einen der bisherigen Darsteller entscheiden und ganze 49% stimmten für Sean Connery. Das Ritual beim James Bond-Casting wird laut Broccoli übrigens noch heute von dem mehrfachen Golden Globe-Preisträger geprägt: Potentielle Bond-Anwärter müssen demnach die Szene aus "Liebesgrüße aus Moskau" nachspielen, in der Connery nur in einem Handtuch bekleidet die sowjetische Militärangestellte Tatiana Romanova, gespielt von Daniela Bianchi, in seinem Bett vorfindet.

