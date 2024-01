GNTM-Star Theresia Fischer posiert nur in Sneaker und Luftschlangen

"Mit Pauken und Trompeten" läutet GNTM-Star Theresia Fischer (31) das neue Jahr ein. Auf ihrem Instagram-Kanal schickt sie ihren Fans Neujahrsgrüße der besonderen Art: Sie trägt nichts außer Schuhen, einer Flasche Schampus, Luftschlangen und einem lasziven Blick.

Anzeige

"Raus aus der Komfortzone & rein ins neue Jahr 2024! Mit Pauken und Trompeten läute ich Zwanzigvierundzwanzig ein", schreibt Theresia Fischer, die Elfte der 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel" (2019). In ihrem Neujahrs-Post und verspricht ihren rund 145.000 Followern: "Es wird spannend, aufregend im Transformationsprozess, voller Tatendrang und neuen, herausragenden Herausforderungen." Spannend war bestimmt das Shooting - Theresia zeigt sich splitternackt.

Theresia Fischer: nackt bis auf eine Schampus-Flasche

Goldsneaker mit bunten Monsterplateausohlen von Gucci (Modell "Peggy" kostet 490 Euro), Luftschlangen, die an ihrem Körper mit ihren langen blonden Locken um die Wette kräuseln. Mehr hat Theresia Fischer nicht am Körper. In der Hand hält sie eine Flasche Champagner, "Belle Epoque" von Perriet-Jouet, die kostet schlanke 200 Euro. Da könnte der gute Vorsatz fürs neue Jahr auch lauten: Man muss gönnen können - vor allem sich selbst.

Theresia ist außergewöhnlich, und sie steht dazu. Sie schreibt weiter: "Extrovertiert, wie eh und je! Und: alte Zöpfe abschneiden (da hab ich ja schon letztes Jahr gut damit angefangen ... Ja, hier kann sich durchaus der ein oder andere angesprochen fühlen) & mit den richtigen Menschen und Partner an meiner Seite kann ich alles schaffen."

Anzeige

Anzeige

Der "älteste Zopf", der 2023 fiel, war ihr Ex-Ehemann Thomas Behrend. Den 27 Jahre älteren Mann hatte sie 2019 im GNTM-Finale geheiratet. Die Ehe nahm leider, so offenbarte sie "Gala", "toxische" Züge an. Im letzten Jahr trennte sie sich von Thomas - und Theresia fand bei dem Arzt Stefan ein neues Liebes-Glück.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Theresia Fischer: Nach zwei Beinoperationen 14 Zentimeter länger

Den neuen Partner - Stefan ist im Vergleich zu Thomas ein "jünger Hüpfer" und nur 25 Jahre älter als Theresia - hat sie gefunden. Jetzt dürfen die Fans gespannt sein, welche Herausforderungen Theresia 2024 angehen will und wie der etwas kryptisch angesprochenen "Transformationsprozess" fortsetzen soll.

Mit dem Foto, von vorne und unten aufgenommen, werden natürlich einmal mehr Theresias wunderschöne langen Beine betont. Die hatte sie sich in zwei Operationen (2016, 2022) brechen und verlängern lassen. Im letzten März feierte sie ihre "selbständige Vergrößerung" um 14 Zentimeter von 1,70 auf 1,84 Meter Körperlänge.

Die Fans reagieren einmal mehr gespalten auf Theresias außergewöhnliche Neujahrsgrüße. Die Kommentare reichen von "Das Foto toppt alles!" über "Bleib glücklich und verrückt" und "Du bist ein toller Mensch, du musst dich nicht ausziehen" bis "Niveau und Klasse haste keine".