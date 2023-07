Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann: Was läuft da tatsächlich? Jetzt reden sie Klartext

Seit der Trennung von Patricia Blanco verbringt Andreas Ellermann viel Zeit mit Nadja Abd el Farrag. Der Millionär half der TV-Bekanntheit sogar, wieder in der Schlagerszene Fuß zu fassen. Doch sind die beiden wirklich nur gute Freunde oder läuft mehr zwischen ihnen? Das verraten sie jetzt!

So nah stehen sich Naddel und Andreas Ellermann

Im Mai machte Andreas Ellermann die Trennung von Patricia Blanco öffentlich. Insgesamt vier Jahre waren der Immobilien-Unternehmer und die Sängerin ein Paar. Nach dem Liebes-Aus taucht der Millionär immer wieder an der Seite von Nadja Abd el Farrag auf. Die beiden machen jetzt sogar gemeinsam Musik. Doch wie nah stehen sich die beiden wirklich?

In einem Interview klären Andreas Ellermann und Naddel jetzt endlich auf. Gegenüber "RTL" sagt der 58-Jährige:

Wir beide haben schon im Bett gelegen, richtig. Aber wir haben nichts gemacht, wir haben uns Texte angehört und haben geübt. Aber es ist nichts passiert. Andreas Ellermann, , 2023

Eine Beziehung mit Andreas Ellermann scheint für die Ex von Dieter Bohlen auch nicht infrage zu kommen. Laut dem Millionär habe sie "gar keine Lust" auf eine Turtelei mit ihm. "Ne, habe ich auch nicht", stellt Naddel im Interview klar.

Ist Patricia Blanco eifersüchtig auf Naddel?

Nach dem Liebes-Aus sorgten Patricia Blanco und Andreas Ellermann immer wieder für Schlagzeilen. Angeblich weigerte sich die Musikerin sogar, aus der Luxusvilla des 58-Jährigen auszuziehen. Naddel wollte ihrem guten Freund deshalb helfen. "Ich habe Verona bei Dieter rausgekriegt, das werde ich bei Patricia auch noch schaffen", kündigte sie vor wenigen Tagen gegenüber "Bild" an.

Dass sich die 58-Jährige immer wieder in die Trennung einmischt, stört Patricia aber sehr. "Das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil diese Frau es wirklich gewagt hat, da irgendwie reinzubrüllen in unsere Konversationen", erzählte sie kürzlich ganz geknickt gegenüber "RTL". Was Naddel dazu sagt? "Das ist Bullshit!", stellt sie jetzt klar.

Doch Andreas Ellermann hat eine leise Ahnung, warum Patricia jetzt öffentlich gegen Nadja Abd el Farrag schießt. "Sie war auf Naddel immer eifersüchtig", meint er. Ob zwischen ihm und seiner Ex bald endlich Frieden einkehrt, bleibt abzuwarten.