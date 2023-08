Nächste Woche im TV: Am Set von DIESEN Fantasy-Klassikern konnten die Schauspieler kaum etwas sehen

Am kommenden Mittwoch, den 30. August, zeigen ProSieben und Joyn zwei echte Fantasy-Klassiker, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Um welche Filmreihe es sich dabei handelt, verraten wir dir hier.

Auf ProSieben und Joyn wird es am Mittwoch romantisch

Nächsten Mittwoch kommen die Fans der "Twilight"-Reihe mal wieder voll auf ihre Kosten. ProSieben und Joyn zeigen ab 20:15 Uhr zunächst "Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht (1)" und direkt im Anschluss ab 22:35 Uhr den Film "Breaking Dawn - Bis(s zum Ende der Nacht (2)".

In den letzten beiden "Twilight"-Streifen geht es ordentlich zur Sache: Nicht nur die Hochzeit von Bella Swan (gespielt von Kristen Stewart) und Edward Cullen (gespielt von Robert Pattinson) steht an, die beiden bekommen auch vampirischen Nachwuchs. Das Baby bringt ihnen jedoch einige Probleme mit den Volturi ein, weshalb sie im epischen Finale der Fantasy-Reihe in die Schlacht ziehen müssen.

Du willst alle "Twilight"-Filme in der richtigen Reihenfolge sehen? Hier haben wir alle Infos für dich.

Am Set des Fantasy-Klassikers konnten die Schauspieler fast nichts sehen

Wie Kristen Stewart einst im Interview mit "showbizly" erzählte, machte sie sich bei den Dreharbeiten zu den ersten Filmen oft über ihren Co-Star Robert Pattinson lustig, weil dieser Probleme mit seinen Kontaktlinsen hatte. Diese mussten er und die anderen Vampir-Charaktere während der Dreharbeiten tragen, weil die Augenfarbe der Vampir-Figuren regelmäßig von Schwarz zu Gold wechselt.

Umso mehr freute sich Robert Pattinson, als Kristen Stewarts Charakter Bella Swan am Ende des vierten Teils der "Twilight"-Saga selbst zum Vampir wurde und sie bei den Dreharbeiten zum fünften Film ebenfalls Kontaktlinsen tragen musste. Im Interview mit "MTV News" gab er damals ganz offen zu: