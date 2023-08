Nächste Woche im TV: Ein Thriller, den Kritiker als "Meisterwerk" betiteln

Du stehst auf Thriller? Dann solltest du am kommenden Mittwoch unbedingt einschalten! Am 23. August läuft um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn ein Thriller, der von Kritiker:innen als "Meisterwerk" bezeichnet wird. Um welchen Film es sich dabei handelt, erfährst du hier.

Anzeige

Am Mittwoch geht die Reise nach Missouri

Im Jahr 2014 erschien mit "Gone Girl - Das perfekte Opfer" ein Thriller, der für viele Schlagzeilen sorgte. Der Film dreht sich um den Journalisten Nick Dunne (gespielt von Ben Affleck) und dessen Frau Amy (gespielt von Rosamund Pike). Da Nick seinen Job in New York verloren hat, zieht er mit seiner Frau nach Missouri, wo er mit seiner Schwester Margo (gespielt von Carrie Coon) eine Bar betreibt.

An ihrem fünften Hochzeitstag verschwindet Amy spurlos. Nick startet daraufhin eine riesige Suchaktion und alarmiert die Polizei. Doch dann wird er plötzlich selbst zum Hauptverdächtigen in dem Fall... .

Anzeige

Anzeige

"Gone Girl" wurde für einen Oscar nominiert

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Gillian Flynn, von der auch das Drehbuch stammt. Bereits kurze Zeit nach dem Kinostart erhielt "Gone Girl - Das perfekte Opfer" zahlreiche positive Kritiken. So wurde der Film in der "Süddeutschen Zeitung" beispielsweise als "brillanter Thriller" gelobt. Andere Medien bezeichneten den Film sogar als "Meisterwerk".

"Gone Girl - Das perfekte Opfer" wurde zudem für zahlreiche Preise nominiert - darunter für den Golden Globe in den Kategorien "Beste Regie", "Beste Hauptdarstellerin in einem Drama", "Bestes Filmdrehbuch" und "Beste Filmmusik". Zudem erhielt Rosamund Pike für ihre Rolle der Amy Dunne eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin".

Wird es eine Fortsetzung geben?

Da "Gone Girl - Das perfekte Opfer" so gut ankam, hoffen viele Kino-Fans auf eine Fortsetzung. Drehbuchautorin Gillian Flynn scheint jedenfalls nicht abgeneigt zu sein. Im Interview mit "E! News" äußerte sie sich wie folgt dazu:

Ich weiß nicht, ob ich noch einmal zu den Dunnes zurückkehren könnte. Ich denke hin und wieder darüber nach. Das tue ich. Ich denke daran, Es ist manchmal schwer, das abzuschütteln. Gillian Flynn, , 2015

Bislang wurde ein Sequel zu "Gone Girl - Das perfekte Opfer" jedoch noch nicht bestätigt. Es bleibt also abzuwarten, ob die Fans noch einmal am Leben von Familie Dunne teilhaben werden.