Nächste Woche im TV: In DIESEM "James Bond"-Film hätte Pierce Brosnan 007 spielen sollen

Bislang sind insgesamt 25 "James Bond"-Filme erschienen, die sich allesamt großer Beliebtheit erfreuen. Am kommenden Freitag, den 25. August, zeigen ProSieben und Joyn einen Film aus der "James Bond"-Reihe, in dem eigentlich Pierce Brosnan in die Rolle des 007 hätte schlüpfen sollen. Welcher das ist, erfährst du hier.

Dieser "James Bond"-Film läuft am Freitag

Im Jahr 1987 feierte Timothy Dalton sein Debüt als James Bond im Film "James Bond 007 - der Hauch des Todes". In dem Film verkündet der russische Agent und KGB-General Georgi Koskov (gespielt von Jeroen Krabbé) dem britischen Geheimdienst, dass er überlaufen möchte und bittet deshalb um Schutz. James Bond soll ihn begleiten und befördert ihn durch eine Pipeline von Bratislava nach Österreich. Koskov verweilt dort aber nicht lange, weil er gewaltsam von seinen Leuten zurückgeholt wird. Gemeinsam mit Koskovs Freundin Kara Milvoy (gespielt von Maryam d'Abo) versucht James Bond daraufhin, den KGB auszutricksen, um Koskov wiederzufinden. Dabei kommen sie einem finsteren Waffenhändler auf die Spur.

Auch spannend: Hier bekommst du alle Infos zur chronologisch richtigen Reihenfolge aller "James Bond"-Filme.

Pierce Brosnan hätte Timothy Daltons Rolle übernehmen sollen

Eigentlich wollten die "James Bond"-Macher Pierce Brosnan für die Rolle des britischen Geheimagenten im Film "James Bond 007 - der Hauch des Todes" gewinnen. Er wurde offenbar sogar schon für den Film engagiert, doch dann verlängerte der NBC den Vertrag mit Brosnan und er musste weitere Folgen der Serie "Remington Steele" drehen. Da er vertraglich an die Serie gebunden war, übernahm Timothy Dalton stattdessen die Rolle des 007.

Nach Ende der Serie gab Pierce Brosnan endlich sein Debüt als James Bond im Film "James Bond 007 - GoldenEye", der 1995 im Kino erschien.