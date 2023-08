Nächste Woche im TV: In DIESEM Marvel-Film überraschte der Superheld mit einem ganz neuen Look

Am Sonntag, den 27. August, geht die Reise mal wieder wieder ins Marvel Cinematic Universe: ProSieben und Joyn zeigen kommenden Sonntag um 20:15 Uhr einen echten Klassiker aus dem Marvel-Universum, für den sich einer der Superhelden sogar einen neuen Look zulegte. Um welchen Film es sich handelt, verraten wir dir hier.

Dieser Marvel-Film läuft am kommenden Sonntag

Am 31. Oktober 2013 startete mit "Thor - The Dark Kingdom" die Fortsetzung des Marvel-Films "Thor" in den deutschen Kinos. In dem Film stellt sich Thor (gespielt von Chris Hemsworth) gegen eine uralte Bedrohung namens Malekith, die die Zerstörung des Universums plant. Thor verbündet sich daraufhin widerwillig mit seinem Bruder Loki (gespielt von Tom Hiddleston) und setzt alles daran, das Gleichgewicht der unterschiedlichen Welten zu bewahren und seine große Liebe Jane Foster (gespielt von Natalie Portman) zu beschützen.

Chris Hemsworth ließ sich für den Marvel-Film die Haare wachsen

In einem Interview mit "GQ" verriet "Thor"-Darsteller Chris Hemsworth, dass er sich für den zweiten Film der Marvel-Reihe einen ganz neuen Look zulegte. Er ließ sich die Haare lang wachsen, weil er keine Lust hatte, ständig eine Perücke tragen zu müssen: "In einigen Filmen waren es meine echten Haare. In 'Thor 2' war mein echtes Haar [zu sehen, Anm. der Redaktion], in 'Thor 1' war es eine Perücke. In 'Thor 3' war es eine Perücke und dann habe ich mir die Haare abgeschnitten."

Doch warum entschied sich Chris Hemsworth bei den Dreharbeiten zum dritten Teil der "Thor"-Reihe dazu, seine Haare wieder kurz zu schneiden? Gegenüber "Entertainment Tonight" erklärte der Marvel-Star, warum Thor ab dem dritten Film der Reihe schon wieder einen neuen Look hat:

Es gibt keine große Erklärung, wirklich. Ich dachte mir nur: 'Ich will die Perücke nicht jeden Tag tragen.' Es dauert zwei Stunden, sie aufzusetzen. Chris Hemsworth , 2017