Natalia Wörner: Ihr Ex Robert Seeliger hatte einen Horrorunfall – "Bin sieben Meter tief gestürzt"

Der Schauspieler Robert Seeliger brach sich bei einem Mountainbike-Unfall in Kanada das Genick und musste sich mehreren Operationen unterziehen. Eine längere Rehabilitationsphase steht ihm bevor, und es ist unklar, ob bleibende Schäden zurückbleiben werden.

Robert Seeliger: Diese Katastrophe ist ihm passiert

Während eines Familienurlaubs in Kanada endete die Reise für Schauspieler Robert Seeliger in einer Katastrophe. Denn der 56-Jährige verletzte sich bei einem Mountainbike-Unfall schwer. In seinen eigenen Worten beschrieb er gegenüber "Bild" den Vorfall:

Ich bin sieben Meter tief gestürzt und auf meinen Kopf gefallen, habe mir dabei drei Wirbel gebrochen. Robert Seeliger, "Bild.de" , 2023

Dieser Horrorunfall habe sich ereignet, als er mit dem Fahrrad unterwegs war. Der Unfall hatte schwerwiegende Folgen für sein Leben.

Nach dem Unfall wurde Robert Seeliger nach Victoria gebracht, wo er sich einer mehrstündigen Operation unterziehen musste, bei der seine Wirbel mit Schrauben und Platten fixiert wurden. Das berichtet er gegenüber "Bild". Der Schauspieler, bekannt aus TV-Serien wie "Traumschiff" und "Inga Lindström", konnte demnach nach dieser Operation nach Berlin zurückkehren, um weitere medizinische Untersuchungen durchzuführen.

So geht es bei Robert Seeliger nun gesundheitlich weiter

Die ernüchternde Diagnose lautete, dass er erneut operiert werden müsste, diesmal mit einem Eingriff durch den Hals.

An der Charité wurde ich geröntgt. Dort wurde festgestellt, dass ich nochmal unters Messer muss. Diesmal muss von vorn durch den Hals operiert werden. Robert Seeliger, "Bild.de" , 2023

Für Robert Seeliger stehe nun eine lange Phase der Rehabilitation bevor, und die Frage nach möglichen bleibenden Schäden ist noch offen. Dieser tragische Unfall hat das Leben des Schauspielers drastisch verändert und wirft eine ungewisse Zukunft auf seine Gesundheit und seine berufliche Laufbahn.

Daher kennt Robert Seeliger Natalia Wörner

Von den Dreharbeiten für den Film "Miss Texas" im Jahr 2004 bis Anfang 2008 teilte Natalia Wörner ihr Leben mit dem kanadischen Schauspieler Robert Seeliger. Zusammen überstanden sie die verheerende Flutkatastrophe, die durch das Erdbeben im Indischen Ozean Weihnachten 2004 in Khao Lak ausgelöst wurde. Im Januar 2006 heirateten Natalia Wörner und Robert Seeliger und wurden Eltern eines gemeinsamen Sohnes namens Jacob Lee. Die Ehe endete jedoch 2008 mit der Scheidung.