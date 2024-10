Lieber Wanderausflug mit Freunden als gemeinsame Zeit mit der Gattin? Das stand scheinbar auf Prinz Harrys To-Do-Liste an seinem 40. Geburtstag, den er ohne seine Frau Meghan (43) verbrachte. In England wird deshalb - mal wieder - gemunkelt, dass es kriselt zwischen den "schwarzen Schafen" des Königshauses.

40 Jahre. Ein runder und ein besonderer Geburtstag. Wie feiert man den am besten? Nach Prinz Harrys Meinung auf jeden Fall eher nicht mit den Liebsten. Jedenfalls ging der Prinz lieber mit Kumpels auf einen Wanderausflug mit Übernachtungen auf einer Hütte, als mit seiner Ehefrau und den Kindern zu feiern.

In England wird wieder einmal von Ehekrise gemunkelt, denn es war nicht das erste Mal, dass Harry und Meghan in letzter Zeit nicht gemeinsam auftauchten. Eher das Gegenteil: Die Gelegenheiten, bei denen sie sich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten, sind laut "The Sun" deutlich in der Minderzahl. Gehen die beiden mehr und mehr auf Distanz zueinander?

Hatte Meghans Geburtstag-Überraschung einen doppelten Sinn?

Natürlich: Beweise gibt es keine. Außerdem zitiert "The Sun" dem Paar "nahestehende Quellen", die aussagen, der Wanderausflug sei ein Geburtstags-Geschenk von Meghan an Harry gewesen ist. Sie habe mit dessen Kumpels den Ausflug organisiert und ihren Gatten damit überrascht. Und zwar positiv. Da es sich um einen Männerausflug handelte, ist es logisch, dass Meghan nicht teilnahm - ebenso wie die Freundinnen und Frauen der anderen Jungs.

Ist der Krisen-Verdacht also unbegründet? Vielleicht nicht ganz. Unter den englischen Royal-Expert:innen gab es einige, die die Wanderausflugs-Überraschung als vorgeschoben einstuften. Motto: Meghan schenkt ihm was, damit sie nicht mit ihm zusammen sein muss. Unter der Hand heißt es, es gebe zahlreiche Indizien dafür, dass es im Hause der "Sussexes" nicht allzu rosig aussehe.

Seit Wochen gibt es kein gemeinsames Foto

Kurz vor Harrys Geburtstag sagte Meghan kurzfristig die Teilnahme an einer Wohltätigkeits-Veranstaltung in Santa Barbara, Kalifornien, ab. Sie sei krank geworden. Das mag stimmen, fraglich ist aber, ob sie sich stattdessen in der nur rund zehn Kilometer entfernten Familien-Villa in Montecito erholte. Laut "The Sun" habe Meghan da nämlich in letzter Zeit sehr selten übernachtet, sondern lieber im Hotel in Beverly Hills. Das hat aber auch einen ganz pragmatischen Vorteil: Von dort aus ist sie schneller in ihrer Agentur.

Fest steht: Beide waren seit längerer Zeit nicht mehr gemeinsam auf Terminen zu sehen. Harry flog alleine nach Afrika, wo er sich in Lesotho um seine Wohltätigkeitsorganisation Sentebale kümmerte und mit dem Mitbegründer und Partner Prinz Seeiso von Lesotho am Lagerfeuer Gespräche führte. Im Mai, bei einer früheren Reise, war Meghan noch dabei gewesen.

Prinz Harry alleine in New York, Meghan solo in Los Angeles

Harry nahm in New York an einer Veranstaltung von "Halo Trust" teil, einer Wohltätigkeitsorganisation für Landminen-Geschädigte, die einst Harrys Mutter Lady Di sehr am Herzen lag. Von Meghan keine Spur.

Harry war beim von der Weltgesundheitsorganisation WHO organisierten Benefiz-Dinner in New York - auch hier keine Meghan. Sie begleitete Harry auch nicht nach London. Dort war Harry übrigens nicht, um seinen krebskranken Vater König Charles oder seinen Bruder William zu besuchen. Vielmehr ehrte er bei den "WellChild Awards", deren Schirmherr er ist, schwerkranke Jugendliche im Londoner Royal Lancaster Hotel.

Harry schien sich auf seinen Solo-Trips wohlzufühlen, schrieb "The Sun": "Er war in guter Form, voller Energie und schien ganz glücklich damit, alleine unterwegs zu sein."

Dasselbe wollte die "Daily Mail" über Meghan Markle nicht schreiben. Die besuchte - ohne Harry - am Abend des 5. Oktober die "LA Children's Hospital"-Gala in Downtown Los Angeles. Wie die "Daily Mail" mit Verweis auf eine Expertin für Körpersprache meinte, habe Meghan "verloren", "schüchtern" und "unsicher" auf dem Rampenlicht am roten Teppich gewirkt.