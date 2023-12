Neue Spekulationen um Iris Klein: Ist der "Promi Big Brother"-Star wieder Single?

Wird Iris Klein (56) an Heiligabend ohne Liebsten unterm Weihnachtsbaum sitzen? Auf ihrem Instagram-Kanal sind alle Bilder von und mit ihrem Mr. T. verschwunden. Ist die "Katzen"-Mama wieder Single? Und was bedeutet das für ihren Noch-Mann Peter (56)?

Follower von Iris Klein haben es gleich bemerkt: Die Mutter von Daniela Katzenberger und Noch-Ehefrau von Peter Klein hat auf ihrem Instagram-Kanal fast alle Bilder von und mit ihrem Lover Mr. T. gelöscht. Nur auf einem ganz besonderen Post ist Mr. T. noch zu sehen.

Jetzt fragen sich alle: Ist das kurze Liebesglück von Iris Klein und ihrem geheimnisvollen Freund Mr. T. kurz vor Weihnachten zerbrochen? Und: War "Promi Big Brother" schuld daran?

Iris Klein hat alle Fotos von Mr. T. gelöscht - nur ein besonderes Video nicht

Iris Klein hatte sich mit einem Weihnachtspost mit sieben kunstvoll bearbeiteten Bildern von sich bei ihren fast 555.000 Instagram-Followern gemeldet. Zu den Fotos gestand sie im Text, dass sie "wie jedes Jahr etwas sentimental" werde und sich frage, was im ausklingenden Jahr gut oder schlecht gelaufen sei. Während viele ihrer Fans Weihnachtsgrüße und aufmunternde Worte entsandten, entdeckten einige mehr.

"Was ist denn mit Mr. T.? Die Fotos mit ihm sind weg?", stellte eine Followerin entsetzt fest und fragte auch, warum ihr gut trainierter Lover ihr denn nicht bei den Renovierungsarbeiten in ihrer Wohnung helfe. Iris Klein antwortete sogar auf den Kommentar, aber ausweichend: "Danke, mir geht's gut", schrieb sie, was die Fragestellerin zur Feststellung verleitete: "Klingt, als wärst du wieder allein. Das tut mir leid."

Der Freund von Iris Klein scheute lange die Öffentlichkeit

Ein anderer Fan hat auch gleich die mögliche Ursache für das potenzielle Ende der Romanze zwischen dem muskelbepackten Hünen und der "Katze"-Mama kommentiert: "Ich hab geahnt, dass PBB den beiden das Genick bricht ... Sie hätte das einfach lassen sollen."

Die letzte Stellungnahme zu ihrem Beziehungsstatus gab Iris Klein kurz nach dem Ende der "Promi Big Brother"-Staffel, bei der sie Rang acht erreichte, in einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans. Da antwortete sie auf die Frage "Bist du noch mit deinem Freund zusammen?" wie folgt: "Ja, sind wir, auch wenn wir oft getrennt voneinander sind. Er hasst halt auch die Presse, die Öffentlichkeit und Instagram."

Kommt der Abgesang auf die Liebe zwischen Iris Klein und "Mr. T" also zu früh? Schließlich dauerte es auch sehr lange, bis der Öffentlichkeitsscheue überhaupt mit vollem Antlitz auf Iris Kleins Instagram-Posts auftauchte und seine Anonymität aufgab.

Iris Klein knallhart: Das Kapitel Peter Klein ist beendet

Iris Klein erzählte auch im PBB-Container viel und liebevoll über ihren Lover. Am stärksten blieb den Fans aber dennoch der hochemotionale und beiderseits tränenreiche Abschied in Erinnerung, als Iris das Haus als Sechste verlassen musste und sich sehr lange und innig von ihrem Noch-Ehemann Peter Klein verabschiedete. Mr. T. habe mit solcher Nähe zwischen ihr und Peter keine Probleme, teilte Iris ihren Fans mit. Der hätte es, meinte sie, sogar okay gefunden, wenn "wir uns geküsst" hätten.

Sollte es tatsächlich für Iris und Mr. T. in Sachen Liebe keine so schöne Bescherung geben, so hätte das keine Auswirkungen auf Peter Klein. Ihr Noch-Gatte, der mit einer vemeintlichen Affäre mit Yvonne Woelke zur "Dschungelcamp"-Zeit die bis dato heile Liebeswelt von Iris Klein einstürzen ließ wie ein Kartenhaus, habe keinerlei Chancen mehr bei ihr, ließ Iris ihre Fans wissen: "Selbst, wenn er der letzte Mann auf dieser Erde wäre, würde ich ihn nicht mehr wollen, da ich mich kein zweites Mal wie Müll entsorgen lassen würde!! Dieses Kapitel ist für immer beendet."

Ein Video als Hoffnungsschimmer: Sind Iris Klein und Mr. T. noch zusammen?

Oder gibt es Hoffnung, dass bei Iris und Mr. T. doch noch alles in bester Ordnung ist? Zehn Stunden nach dem Weihnachtspost, in dessen Kommentaren das Fehlen der Bilder von Mr. T. thematisiert wurde, setzte Iris Klein eine Instagram-Story ab: Es ist exakt die Video-Collage, die sie bereits am 16. September als Beitrag postete. Es handelt sich um ein knapp anderthalbminütige Collage aus Clips und Fotos, die während ihres Besuchs in New York entstanden.

Auf vier Fotos ist darauf auch Mr. T. zu sehen, unter anderem gleich auf dem ersten. Iris Klein schrieb darunter: "Dafür bin ich sehr dankbar."