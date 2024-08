Neuer "Anaconda"-Film: Treten Jack Black und Paul Rudd gegen die Monsterschlange an?

Garstig schlängelte sich die Horrorschlange im Film "Anaconda" 1997 durchs Unterholz. Nun soll der Schocker eine weitere Neuauflage erhalten - und auch für die Hauptrollen scheint man bereits zwei Hollywoodstars im Blick zu haben: Jack Black (54) und Paul Rudd (55) könnten sich dem gruseligen Getier entgegenstellen.

Die beiden US-Stars, die sich laut "Hollywood Reporter" in frühen Verhandlungen zum Film befinden, würden die Nachfolge jener Stars antreten, die im damaligen Original unter Regie von Luis Llosa auf Jagd nach dem Riesen-Reptil gingen - bevor dieses den Spieß einfach umdrehte. Dabei waren damals unter anderem keine Geringeren als Jennifer Lopez (55), Ice Cube (55) und Owen Wilson (55). Wie diese Crew sich damals im Kampf gegen die "Anaconda" schlug, ist auf Joyn sehen.

"Anaconda"-Remake: Darum soll es gehen

Und darum soll es im geplanten Remake gehen: Laut US-Medien handelt die neue Geschichte von einer Gruppe von Freunden in der Midlife-Crisis, die den Lieblingsfilm aus ihrer Jugend neu verfilmen wollen. Sie machen sich auf den Weg in den Regenwald, wo sie gegen Naturkatastrophen, Kriminelle und natürlich Riesenschlangen um ihr Leben kämpfen müssen.

Bei den Hauptfiguren soll es sich einerseits um einen Ex-Regisseur handeln, der inzwischen nur noch als Hochzeitsfilmer arbeitet, und andererseits um einen Schauspieler, dessen Hollywood-Träume immer weiter in die Ferne rücken. Noch unklar scheint, welcher Star welche Rolle übernehmen würde. Tom Gormican ("The Unbearable Weight of Massive Talent") soll die Regie übernehmen und schreibt außerdem gemeinsam mit seinem Kollegen Kevin Etten das Drehbuch.

Mehrere Fortsetzungen in der Planung

Gründe dafür, in den Dschungel zurückzukehren, gibt es allemal: Der erste Film spielte weltweit 136 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und erreichte schnell den Status eines Kultklassikers. Auf "Anaconda" basiert eine Reihe von Filmen, darunter eine in den Kinos ebenfalls recht erfolgreiche Fortsetzung von 2004.

Vier Jahre später gab es noch einen Film aus der Reihe, der ebenso wie ein weiterer Ableger von 2009 nie eine Kinoleinwand gesehen hat, sondern für das US-Fernsehen produziert wurde. Die Hauptrolle spielte niemand Geringeres als Mr. Baywatch: David Hasselhoff (72). Einen letzten "Anaconda"-Film durfte das Publikum 2015 bewundern: Das Mini-Horror-Franchise wurde unter dem Titel "Lake Placid vs. Anaconda" mit der Krokodil-Serie "Lake Placid" zu einer Horrorkomödie zusammengeführt.