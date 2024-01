Neuer "Highlander"-Film: Reboot mit Henry Cavill

Ein geplantes "Highlander"-Reboot mit Henry Cavill in der Hauptrolle nimmt langsam Form an. Es wird der nächste Film von "John Wick"-Regisseur Chad Stahelski. Der ist nun auch Boss der beiden Franchises.

Der Action-Spezialist Chad Stahelski (55) entscheidet künftig über die kreative Gestaltung der "John Wick"- und "Highlander"-Reihen. Das hat Lionsgate jetzt mitgeteilt, wie mehrere US-Branchenmagazine, darunter "Variety", berichten. Der Stuntman und "John Wick"-Regisseur wird demnach über alle Medien hinweg die beiden Franchises betreuen.

Seine Produktionsfirma 87eleven soll sowohl für "John Wick" als auch für "Highlander" eine kurz- und langfristige, "umfassende Multiplattform-Inhaltsstrategie" entwickeln. Wie diese genau aussehen könnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Stahelski ist aber auch bereits an der Produktion des für Sommer 2024 geplanten "John Wick"-Spin-offs "Ballerina" mit Ana de Armas (35) beteiligt.

Stahelski bezeichnet das Ganze in einem Statement als "neue Aufsichtsfunktion". Das "John Wick"-Universum liege ihm "sehr am Herzen", und: "Es wird ein Riesenspaß für mich sein, es weiter zu betreuen. Ich freue mich sehr, mit 'Highlander' ein weiteres Franchise zu starten, eine Welt, die so reich an spannenden Geschichten ist, die es zu erzählen gilt."

"Highlander" mit Henry Cavill schon lange geplant

Stahelski wird demnach als Nächstes bei einem "Highlander"-Reboot Regie führen, das damit offenbar langsam Form annimmt. Schon seit einer ganzen Weile ist der "The Witcher"-Star Henry Cavill (40) mit der Neuauflage verknüpft. Erstmals im Mai 2021 gab es entsprechende Medienberichte. Stahelski arbeitet bereits seit 2016 an dem Projekt.

Cavill wird anstelle von Christopher Lambert (66) den unsterblichen Connor MacLeod verkörpern. Schon im vergangenen Sommer erzählte Stahelski im "Happy Sad Confused"-Podcast, dass er an die "Highlander"-Welt mit einem Franchise-Gedanken gehe. Sein Plan: Die Geschichte über mehrere Filme strecken und einzelnen Charakteren so mehr Tiefgang verleihen.

Sollte die Action-Fantasy erfolgreich sein, dürfte nur wenig dagegen sprechen, dass das Ganze beispielsweise auch erneut in Serie geht. Neben mehreren "Highlander"-Filmen - der erste Teil erschien 1986 - gibt es auch Serien-Ableger aus den 1990er-Jahren. Eine "John Wick"-Miniserie ist mit "The Continental" neben den bisher vier Kinofilmen im vergangenen Jahr ebenso schon erschienen.