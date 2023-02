Alle Film-Trailer heute beim Super Bowl 2023: Marvel-Filme, Scream 6 und Fast X

Das Wichtigste in Kürze Der Super Bowl 2023 findet heute Nacht statt.

Das Event ist sowohl für Football-Fans als auch für Filmfans interessant.

Diese Kino-Trailer sollen heute beim Super Bowl 2023 laufen.

Die Super-Bowl-Übertragung findet am heutigen Sonntag, den 12. Februar 2023, statt. Das Event lohnt sich nicht nur für American-Football-Fans. Auch Filmfans sollten einschalten, um die Trailer zu den Film-Highlights des Jahres zu sehen.

Super Bowl: Darum lohnt sich das Event heute für Filmfans

Auch für Filmfans, die sich kein bisschen für American Football interessieren, sind die Werbepausen des Super Bowls heute Nacht ein Pflichttermin. Für die großen Filmstudios ist das NFL-Finale eine wichtige Gelegenheit, die Trailer zu den Film-Highlights des Jahres vor einer großen TV-Zuschauerzahl zu präsentieren.

Aufgrund der erwartbar hohen Einschaltquoten war es bei den Studios schon immer sehr begehrt, einen Werbeplatz zu ergattern, um Kino-Werbespots zu zeigen. Der Kauf eines Werbeplatzes ist aber kein preiswertes Vergnügen. Dieses Jahr kostet ein 30-Sekunden-Spot während des Super Bowls schätzungsweise 7 Millionen Dollar, wie "Forbes" berichtet. Kleinere Studios drehen für so ein Budget gleich einen ganzen Film.

Die diesjährige Super-Bowl-Übertragung findet am Sonntag, den 12. Februar 2023, statt. In Deutschland ist das Finale der American-Football-Liga NFL live im TV bei ProSieben und im Livestream bei "prosieben.de" zu sehen. Hier kommen unsere Top-15-Vorhersagen, zu welchen Filme wir während des Super Bowls 2023 einen spektakulären Trailer sehen werden.

Diese Film-Trailer sollen heute beim Super Bowl 2023 laufen

Guardians of the Galaxy Vol. 3

The Flash

Fast X

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

The Little Mermaid

Elemental

Scream VI

65

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves

Transformers: Rise of the Beasts

Creed III

John Wick: Chapter 4

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Cocaine Bear

The Super Mario Bros.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Extraction 2

"Mission: Impossible - Dead Reckoning" - Teil Eins

Barbie

Wonka

"Marvel Cinematic Universe", Phase 5

Die Phase 5 des "Marvel Cinematic Universe" beginnt mit der Veröffentlichung von "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", der nur fünf Tage nach dem Super Bowl in die US-Kinos kommen wird. Kinostart in Deutschland ist am 15. Februar 2023.

Zu den anderen MCU-Filmen, die im Frühjahr und Sommer 2023 erwartet werden, gehören "Guardians of the Galaxy Vol. 3", der am 3. Mai in die deutschen Kinos kommen wird, und "The Marvels". Dieser wird der am 26. Juli in den Kinos erstmals gezeigt. Beim Super Bowl wird es wahrscheinlich einen "MCU-Sizzle-Reel" geben. Also ein Promo-Trailer, in dem die Filme, aber auch kommende Fernsehserien wie die zweiten Staffeln von "What If...?" und "Loki" sowie "Secret Invasion", "Echo", "Ironheart" und "Agatha: Coven of Chaos" kurz vorgestellt werden. Nachdem im vergangenen Jahr Marvel-Filme wie "Dr. Stange and the Multiverse of Madness" und "Thor: Love and Thunder" viele Fans enttäuscht haben, ist die Spannung vor dem Super Bowl entsprechend hoch, ob die Trailer wieder das Niveau früherer Klassiker wie "Avengers: Endgame" erreichen werden.

Weitere News zum Super Bowl 2023: Das waren die größten Skandale beim Super Bowl. Verkündet Rihanna beim Super Bowl eine Sensation? Und: Das sind die Spielerfrauen beim Super Bowl 2023.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es heute beim Super Bowl 2023 einen Trailer zu "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" geben, der wenige Tage nach dem Sport-Event seinen Kino-Start hat.

Ant Man taucht bereits in einem Clip für alkoholfreies Heineken-Bier auf, der vor dem Super Bowl im Januar zum "Dry Jan" erschein. Damit ist eine Alkohol-Abstinenz im Januar gemeint, nachdem viele Menschen im Dezember über Weihnachten und Silvester gerne etwas mehr getrunken haben. Im Text zum Clip heißt es: "Diesen Dry Jan haben sich Heineken 0.0 und Marvel Studios' "Ant-Man and The Wasp: #Quantumania" für eine Kampagne verbündet, in der es um verantwortungsvolles Trinken (und Schrumpfen) geht."

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Laut "Deadline" wird es beim Super Bowl 2023 heute auch einen Trailer zum dritten Teil der "Guardians of the Galaxy" geben, der am 5. Mai Kinostart hat. Neben "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" ist es der zweite potenzielle Marvel-Blockbuster im Frühjahr und Sommer.

The Marvels

Mit Spannung wird auch erwartet, ob es beim Super Bowl 2023 heute einen ersten Trailer zum Film "The Marvels" geben wird. Laut dem Porta "Deadline" soll dies der Fall sein. Bei dem neuen Marvel-Film handelt es sich um eine Fortsetzung zum Blockbuster "Captain Marvel" aus dem Jahr 2019 sowie der Fernsehserie "Ms. Marvel" aus dem Jahr 2022. Im Film, der am 28. Juli startet, muss Carol Danvers (Brie Larson) mit Kamala Khan alias Ms. Marvel (Iman Vellani) und mit ihrer Nichte Captain Monica Rambeau (Teyonah Parris) zusammenarbeiten. Das Trio muss als The Marvels gemeinsam das Universum retten.

Bislang gibt es zu "The Marvels" nur Fan-Trailer wie diesen hier:

"Fast X"

"Fast X" steht heute ganz oben auf der Liste der zu erwartenden Super-Bowl- Trailer. Das "Fast and Furious"-Franchise war immer für sein schrilles, übertriebenes Marketing bekannt. Bei dem zehnten und vorletzten Film der "Fast and Furious Saga" wird mit einem spektakulären Super-Bowl-Trailer gerechnet, der vor allem viele Action-Szenen und coole Sprüche enthält. Der Böse im neuen Film ist Jason Momoa ("Aquaman").

Am 18. Mai soll der Film erstmals in den deutschen Kinos erscheinen. Am Freitag vor dem NFL-Finale ist auf Youtube bereits der mit Spannung erwartete erste offizielle Trailer erschienen. Beim Super Bowl könnte es einen kürzeren Spot für "Fast X" mit einigen neuen Szenen geben.

Der Trailer verrät uns in der Beschreibung auch, worum es in "Fast X" gehen wird:

In Fast Five (2011) schalteten Dom und seine Crew den ruchlosen brasilianischen Drogenboss Hernan Reyes aus und zerstörten sein Imperium auf einer Brücke in Rio de Janeiro. Was sie nicht wussten, war, dass Reyes' Sohn Dante (Jason Momoa aus Aquaman) Zeuge des Geschehens war und die letzten 12 Jahre damit verbracht hat, einen Plan auszuhecken, um Dom den ultimativen Preis zahlen zu lassen.

Dantes Plan wird Doms Familie von Los Angeles bis in die Katakomben von Rom, von Brasilien bis London und von Portugal bis in die Antarktis führen. Neue Bündnisse werden geschmiedet und alte Feinde werden wieder auftauchen. Doch alles ändert sich, als Dom herausfindet, dass sein eigener 8-jähriger Sohn (Leo Abelo Perry, Black-ish) das eigentliche Ziel von Dantes Rache ist.

Scream VI: Der Super-Bowl-Trailer ist bereits online

Scream VI, die neueste Folge der legendären Slasher-Film-Reihe startet am 10. März in den US-Kinos. Der Trailer, der am Sonntag laufen soll, wurde bereits veröffentlicht. Der Film von Paramount Pictures bietet mit Courteney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega und Hayden Panettiere jede Menge Star-Power, die perfekt zum Super Bowl passt. Die Story des Horror-Films: Die Überlebenden der letzten Ghostface-Morde, die Schwestern Samantha und Tara Carpenter sowie die Zwillinge Chad und Mindy Meeks, lassen Woodsboro hinter sich und wollen in New York City ein neues Leben beginnen. Überraschung! Im Big Apple kommt es zu einer Mordserie eines neuen Ghostface-Killers. Das ist der Super-Bowl-Trailer, der heute zu sehen sein wird:

"Creed III"

"Creed III" startet am 2. März in Deutschland und damit weniger als einen Monat nach dem Super Bowl 2023. Als drittes Kapitel der Rocky-Spinoff-Reihe ist "Creed III" der erste Film der Reihe, der für IMAX gedreht wurde, und das Regiedebüt von Hauptdarsteller Michael B. Jordan. Neben ihm sind auch Tessa Thompson ("Thor: Love and Thunder") als Bianca und Florian Munteanu ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings") zurück.

Der Film ist Amazons erstes großes Blockbuster-Projekt nach der Übernahme von MGM. Ein Spot für "Creed III" während des heutigen Super Bowls ist also fast schon gesetzt.

DC-Filme

Ähnlich wie beim Marvel Cinematic Universe ist davon auszugehen, dass beim Super Bowl 2023 heute auch ein "Sizzle Reel" der für 2023 erwarteten DCU-Filme gezeigt wird. Zu den DCU-Filmen zählen "Shazam! The Fury of the Gods", welcher am 16. März in die Kinos kommt und "The Flash" der am 15. Juni in den Kinos erstmals zu sehen ist. Des Weiteren ist auch mit "Sizzle Reels" von dem Film "Blue Beetle" (Start am 17. August) und "Aquaman and the Lost Kingdom" (Start am 25. Dezember) zu rechnen.

Fans erwarten mit Hochspannung, welche Richtung der DCU-Super-Bowl-Spot einschlagen wird, da all diese Filme entwickelt wurden, bevor James Gunn und Peter Safran das Ruder bei den Comic-Franchises übernahmen. 2023 ist ein sehr wichtiges Übergangsjahr für DC-Filme, denn nicht alle DCU-Figuren werden nach diesem Jahr in ihrer jetzigen Form weitergeführt.

The Flash

Warner Brothers will heute Nacht einen Trailer zum Film "The Flash" während des Super Bowls 2023 zeigen. Das berichtet "The Wrap" exklusiv. Laut dem Portal soll der neue DC-Trailer vor dem Marvel-Konkurenten "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" laufen. Wichtig für DC-Fans: Im Clip sollen Sasha Calle als Supergirl und Michael Keaton als Batman zu sehen sein.

"65"

Der Science-Fiction-Thriller "65" mit Adam Driver in der Hauptrolle soll am 9. März in die Kinos kommen. Der erste Trailer für den Film, der im Dezember 2022 herauskam, deutete bereits eine Mischung aus "Jurassic Park" und "Planet der Affen" an. Drivers Astronauten-Hauptfigur legt eine Bruchlandung auf der prähistorischen Erde hin. Der Super-Bowl-Spot kann heute also auf dieser Vorstellung aufbauen und den Hype um den sonst so geheimnisvollen Film einen Monat vor seinem Erscheinen anheizen.

John Wick: "Chapter 4"

Keanu Reeves in der Rolle eines Auftragskillers kehrt für einen vierten Einsatz zurück, wenn "John Wick: Chapter 4" am 23. März in den deutschen Kinos startet. Der Super-Bowl-Trailer wird heute wohl die Actionszenen des Films in den Mittelpunkt stellen, so wie es die Zuschauer von dieser atemberaubend choreografierten Filmreihe erwarten. Abgesehen von einem starken Trailer braucht der vierte John-Wick-Film in den letzten Monaten vor dem Kinostart wahrscheinlich nicht mehr viel Marketing, wenn man den Erfolg der vorherigen Filme bedenkt.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves

Laut dem Portal "Deadline" soll beim heutigen Super Bowl 2023 auch ein Trailer zum Fantasy-Epos "Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves" von Paramount Pictures laufen, das am 31. März in den US-Kinos startet. Einen "Super Bowl" Trailer hat die Produktionsfirma bereits veröffentlicht.

Elemental

Nicht nur Action-Fans sollen in den Super-Bowl-Werbepausen auf ihre Kosten kommen. Auch für Zeichentrick-Fans wird es heute mindestens einen Trailer geben: Für "Elemental" aus dem Studio Pixar. Der Film begleitet das ungleiche Paar Ember und Wade in eine Stadt, in der Einwohner der Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft zusammenleben. Die feurig-flammende junge Frau und der junge Mann, der lieber mit dem Strom schwimmt, entdecken dabei etwas ganz Elementares: wieviel sie tatsächlich gemeinsam haben. US-Kinostart ist am 16. Juni.

"The Super Mario Bros."

"Super Mario Bros."? Da gab es doch schon mal einen Film? Richtig und selbst eingefleischte Fans der Videospiel-Reihe denken mit Grausen an den Live-Action-Film mit Bob Hoskins und John Leguizamo aus dem Jahr 1993 zurück.

Die Minions-Produzenten von Illumination sollen Nintendo nun helfen, alle Erinnerungen an den mittlerweile 30 Jahre alten Live-Action-Film auszulöschen, wenn "The Super Mario Bros." am 6. April in die Kinos kommt. Und da soll heute Nacht ein Super-Bowl-Trailer natürlich das Interesse der Videospiel-Fans wecken. Zumindest geht der Youtube-Kanal "3C Films" davon aus, dass wir den Trailer am Sonntag sehen.

"The Little Mermaid"

Wieder eine Live-Action-Version eines Disney-Zeichentrick-Klassiker: Die kleine Meerjungfrau ist die beliebte Geschichte von Ariel, einer temperamentvollen jungen Meerjungfrau, die nach Abenteuern dürstet. Als jüngste und widerspenstigste Tochter von König Triton sehnt sich Ariel danach, mehr über die Welt jenseits des Meeres zu erfahren, und verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in den attraktiven Prinz Eric. Um zum Menschen zu werden, geht diese einen Pakt mit der bösen Meerhexe Ursula ein. Dieses Abkommen bringt nicht nur ihr Leben, sondern auch die Krone ihres Vaters in Gefahr.

Nach dem ersten Teaser, der auf der D23 Expo im letzten Herbst vorgestellt wurde, wird man heute beim Super Bowl 2023 laut dem Portal "Deadline" einen erweiterten Trailer für den Film sehen, der am 25. Mai in die US-Kinos kommt. Der Super-Bowl-Spot wird neben der neuen Arielle auch die weitere hochkarätige Besetzung des Films vorstellen: Jonah Hauer-King als Prinz Eric, Melissa McCarthy als Hexe Ursula und Javier Bardem als König Triton.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Mit dem Oscar-gekrönten Film "Spider-Man: Into the Spider-Verse" hat Sony bewiesen, wie man "Spider-Man" auch außerhalb des MCU inszenieren kann. Das macht "Spider-Man: Across the Spider-Verse" zu einer mit Spannung erwarteten Fortsetzung, die am 1. Juni in den deutschen Kinos startet. Während die bisherigen Trailer die große Filmwelt mit Hunderten von "Spider-Man"-Varianten präsentierten, kann uns der heutige Super-Bowl-Spot mehr Details über die Handlung des Films und vor allem über den Bösewicht von "Spider-Verse 2" The Spot verraten.

"Transformers: Rise of the Beasts"

Der neue Transformers-Film "Rise of the Beasts" basiert auf der "Beast-Wars"-Spielzeugserie und dem dazugehörigen Zeichentrickfilm "Rise of the Beasts". "Rise of the Beasts" läuft am 8. Juni an und markiert die Fortsetzung der Reihe nach dem Neustart ohne Regisseur Michael Bay.

Der Trailer zeigt uns noch mehr Eindrücke der Entstehungsgeschichte von Optimus Prime und wie er zum Anführer der Autobots wurde. Außerdem werden erste Szenen mit den neuen Transformers - den Maximals, den Predacons und den Terrorcons – zu sehen sein.

"Extraction 2"

"Extraction 2" mit Chris Hemsworth kommt am 16. Juni in die Kinos und wird auch einer der Höhepunkte des Netflix-Programms 2023 sein. Noch ist unklar, ob es beim Super Bowl 2023 einen eigenen Trailer zu "Extraction 2" geben wird oder ob der Action-Kracher Teil einer Sizzle Reel mit den kommenden Netflix-Highlights sein wird.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny"

Oh weia, bei diesem Super-Bowl-Trailer werden Indiana-Fans vermutlich erst mal die Luft anhalten. Wird dieser Film wieder so eine Riesen-Enttäuschung wie "Das Königreich des Kristallschädels"? Oder wird "Indiana Jones and the Dial of Destiny", dessen Kinostart für den 30. Juni geplant ist, endlich wieder ein legendäres Filmabenteuer mit dem Archäologen mit Hut und Peitsche?

Auf jeden Fall wird es das fünfte und letzte Leinwandabenteuer von Harrison Fords "Indiana Jones" sein. Als einer der vermutlich größten Blockbuster des Jahres wird er während des Super Bowls sicher einen eigenen Trailer bekommen. Vielleicht wird der Spot uns auch einen Hinweis geben, was genau die "Wählscheibe des Schicksals" aus dem Filmtitel sein könnte.

"Mission: Impossible - Dead Reckoning" - Teil Eins

"Mission: Impossible - Dead Reckoning" – Teil Eins ist ein weiterer mit Spannung erwarteter Blockbuster-Film des Jahres 2023, für den ein Super-Bowl-Spot laut Medienberichten sehr wahrscheinlich ist. Immerhin ist die "Mission-Impossible"-Filmreihe mit Tom Cruise fast schon so ein Riesen-Ding wie die "James-Bond"-Filme. Vielleicht wird der Super-Bowl-Spot die Handlung des Franchise-Endes, das sich über zwei Filme erstrecken wird, näher erklären. So oder so wird der Trailer bei allen MI-Fans die Vorfreude auf den Kinostart am 13. Juli steigern.

Allerdings: Das Portal "Deadline" berichtet, dass es 2023 keinen Super-Bowl-Trailer von "Mission Impossible" geben soll. Man darf gespannt sein...

"Barbie"

Greta Gerwigs Verfilmung von "Barbie", die am 21. Juli in die Kinos kommt, hat sich zu einem der meist erwarteten Filme des Jahres entwickelt. Bislang ist nur sehr wenig Handlung des Films bekannt: Der Super-Bowl-Spot wird demnach sicher noch ein paar interessante Einblicke in den Realfilm mit Barbie und Ken bieten.

"Wonka"

Timothée Chalamet wird Ende 2023 in zwei hochkarätigen Filmen mitspielen: "Dune: Teil 2" soll am 2. November erscheinen. "Wonka" kommt am 23. Dezember in die Kinos. Wir werden mit Sicherheit zu den ersten gehören, die beim "Super Bowl LVII" einen Spot zu sehen bekommen. Die Dreharbeiten wurden erst im Dezember abgeschlossen. Vielleicht wird es auch nur ein kurzer Teaser sein. Immerhin: Wir werden einen ersten Eindruck bekommen, wie sich Timothée Chalamets Willy Wonka von den früheren Interpretationen durch Gene Wilder und Johnny Depp unterscheidet.

Cocaine Bear

Laut dem Portal "Deadline" soll es vor dem Super Bowl 2023 einen 15-sekündigen Spot für den von Elizabeth Banks inszenierten Thriller Cocaine Bear geben wird. Die schwarze Komödie um einen Bär, der Kokain konsumiert, startet am 24. Februar.

Streaming-Dienst Netflix und Paramount+ zeigen Spots beim Super Bowl 2023

Laut dem Portal AdNews werden Netflix und Paramount+ beim diesjährigen Super Bowl mit Werbespots vertreten sein. Beide Streaming-Plattformen haben bereits Trailer veröffentlicht, die einen Vorgeschmack auf ihre Super-Bowl-Spots geben.

Für Paramount+ schlagen Sylvester Stallone und seine Töchter Sophia, Scarlet und Sistine ihr Lager auf dem Paramount Mountain auf. Mit dabei sind bekannte Gesichter des Streamers (Dora The Explorer, Captain Pike, Ensign Mariner, Lieutenant Dangle und Beavis and Butt-Head).

Netflix geht eine Partnerschaft mit General Motors ein, um ein neues Elektroauto zu präsentieren. In dem Trailer fragt der Schauspieler Will Ferrell einen Zombie nach dem Weg: "Ich glaube, ich bin bei diesem verdrehten Stück Metall falsch abgebogen."

