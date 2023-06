Nikeata Thompson krass verändert: SO sah die Choreografin und GNTM-Gastjurorin früher aus

Das Wichtigste in Kürze Nikeata Thompson arbeitet als erfolgreiche Choreografin für namhafte Stars.

Auch 2023 ist die Choreografin als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" mit dabei.

Hier kennt man Nikeata mit ihrer frechen Kurzhaarfrisur. Doch wie sah die 42-Jährige früher aus?

Nikeata Thompson ist für viele Superstars nicht mehr aus der Branche wegzudenken. Die Choreografin arbeitete bereits für Künstler wie Seeed, Jan Delay oder Lena Meyer-Landrut. Ihr Können beweist die 42-Jährige dabei auch häufig in Staffeln von "Germany's Next Topmodel" an der Seite von Topmodel Heidi Klum. Während die Zuschauer die Choreografin hier vor allem mit einem blond gefärbten Kurzhaarschnitt kennen, trug Nikeata früher einen ganz anderen Look!

Von wegen blonder Pixie Cut: Im Clip siehst du, wie Nikeata Thompson früher aussah

Nikeata Thompson ist der breiten Öffentlichkeit hauptsächlich mit ihrer hell gefärbten Kurzhaarfrisur bekannt. Diesen trägt sie bereits seit dem Jahr 2018. Mit verschiedenen Perücken zeigt sich die Choreografin auf ihren sozialen Netzwerken zudem sehr experimentierfreudig: Von dunkler Lockenpracht bis zu hellen Flechtfrisuren ist hier alles dabei. Doch welchen Look trug die gebürtige Britin früher?

Im Jahr 2015 arbeitete Nikeata Thomspon als Jurorin bei der SAT.1-Show "Got to Dance Kids". Bei ihrem Job begeisterte Nikeata nicht nur durch ihre coole Art, sondern auch mit ihrem lässigen Look und ihren Outfits im Maximalismus-Style. Mit ihren dunklen, extrem langen Haaren ist die Choreografin dabei kaum wieder zu erkennen. Egal ob offen oder in zwei Zöpfe gebunden - auch lange Haare stehen Nikeata super.

Nikeata Thompson: Das musst du über die Choreografin wissen

Nikeata Thompson wurde am 14. August 1980 in der britischen Stadt Birmingham geboren. Die Britin hat dabei jamaikanische Vorfahren und zog mit ihrer Familie im Alter von sechs Jahren nach Deutschland. Bereits seit ihrem zehnten Lebensjahr ist Nikeata absolut sportbegeistert!

Bis zu ihrem 19. Lebensjahr war sie Leichtathletin, entdeckte jedoch bereits im Alter von 16 Jahren das Tanzen für sich. Mit ihrem Rhythmusgefühl begeisterte Nikeata 2001 einen amerikanischen Rapper und wurde als Background-Tänzerin gebucht, obwohl sie nie eine Tanzschule besucht hatte. Weitere Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Nur zwei Jahre später wurde die junge Tänzerin von der Berliner Gruppe Seeed entdeckt.

Heute arbeitet Nikeata Thompson als Choreografin und setzt sich für eine gerechtere Gesellschaft ein. Besonders wichtig ist ihr hierbei die Förderung von Vielfalt. In ihrer 2021 erschienenen Autobiografie thematisiert die 42-Jährige Themen wie Selbstliebe, Body Positivity oder die Sichtbarkeit von People of Colour.

Auftritt als Gastjurorin: Nikeata Thompson ist bei GNTM 2023 dabei

Bereits in vergangenen Staffeln von "Germany's Next Topmodel" bereitete Nikeata Thompson die Models auf große Herausforderungen vor. So auch in diesem Jahr. Wie nun bekannt wurde, wird die Choreografin die GNTM-Anwärterinnen auf einen ganz besonderen Elimination-Walk am Strand vorbereiten. In Folge 9 wird sie bei einem Teaching daher die Bewegungen und Posen der Models ganz genau unter die Lupe nehmen.

Neben dem Laufsteg-Coaching wird Nikeata Topmodel Heidi Klum bei der Entscheidung zusätzlich helfend unter die Arme greifen. Welches Model wohl die Heimreise antreten muss?