Nun spricht Étienne: Das sagt Ralf Schumachers Freund über Coras Anschuldigungen

Etwa zwei Monate nachdem Ralf Schumacher (49) seine Beziehung zu Étienne Bousquet-Cassagne (34) öffentlich gemacht hat, häufen sich immer mehr Vorwürfe, dass er die Beziehung vor seiner Ex-Frau Cora Schumacher geheim gehalten haben soll. Ist etwas an den Gerüchten dran? Étienne spricht jetzt Klartext.

Du willst mehr von Cora sehen? Hier sucht sie ihren Traummann Streame "Coras House of Love" kostenlos auf Joyn

Nach Coras Vorwürfen: Étienne bricht sein Schweigen

+++ Update vom 16. September +++

Wenige Tage nachdem Ralf Schumacher in einem Interview ganz offen über seine Ehe mit Cora gesprochen hatte, meldet sich nun auch sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne zu Wort. Gegenüber "RTL" kommen Ralf und er auf die Vorwürfe zu sprechen, Cora habe von der Beziehung nichts gewusst.

Im Interview stellen die beiden klar, dass sie Cora im vergangenen Jahr zu sich nach Saint-Tropez eingeladen haben, um ihr vom gemeinsamen Liebesglück zu erzählen.

"Als sie angekommen ist, fragte sie mich: 'Ihr schlaft zusammen?' Ich habe ihr gesagt: 'Ja, klar. Wir sind zusammen. Wir sind ein Paar.' Und sie freute sich für uns. Das war okay, das war toll, eine super Woche mit Cora", erinnert sich Étienne an ihren Besuch in Frankreich. Umso enttäuschter sei er jetzt von ihrem Verhalten und den ständigen Vorwürfen. "Ich dachte, wir hatten eine gute Verbindung", sagt er.

Ob die Wogen wieder geglättet werden können? Laut "RTL" wünschen sich Ralf und Étienne eine Aussprache mit dem "Coras House of Love"-Star. Wie Cora selbst dazu steht, ist bislang jedoch unklar.

In einem Interview äußert sich Ralf Schumacher zu den Vorwürfen

+++ Update vom 12. September +++

Mehr als neun Jahre nach ihrer Trennung beherrschen Ralf und Cora seit Wochen die Schlagzeilen der Boulevard-Presse. Seit Ralf Schumachers Coming Out vor zwei Monaten häufen sich die Gerüchte, seine 14-jährige Ehe mit Ex-Frau Cora sei nur vorgetäuscht gewesen. Darauf findet der ehemalige Formel-1-Rennfahrer jetzt ziemlich deutliche Worte.

Glauben Sie, ich hätte es 14 Jahre mit einer Frau ausgehalten, wäre unsere Ehe ein Fake-Konstrukt gewesen? So ein unfassbarer Quatsch. Ralf Schumacher

Die anhaltenden Gerüchte um ihn und Cora bezeichnet er außerdem als "dermaßen dumm". Außerdem sagt er: "Ich war verheiratet mit einer Frau, die ich geliebt habe, mit der ich einen wunderbaren Sohn habe".