"Nur noch ein einziges Mal" meets "Grey's Anatomy": Dieser Serien-Star spielt im Hit-Film mit

Seit 16 Jahren steht Kevin McKidd als Dr. Owen Hunt vor der Kamera. Immer wieder hat der traumatisierte Kriegsveteran in der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" mit seinen Wutausbrüchen zu kämpfen. Ähnlich cholerisch ist die Rolle angelegt, die McKidd im aktuellen Kinohit "Nur noch ein einziges Mal" (Originaltitel: "It Ends With Us") verkörpert.

"Nur noch ein einziges Mal": Ihn spielt Kevin McKidd im Film

Im Film spielt McKidd den gewalttätigen Vater der Protagonistin Lily Bloom (Blake Lively/Isabela Ferrer). Nach außen ist Andrew Bloom beliebt; als Bürgermeister der kleinen Stadt Plethora gilt er als gutherzig und stets freundlich. Zu Hause jedoch macht er seiner Frau und seiner Tochter das Leben zur Hölle. Als Erwachsene will Lily ihre Vergangenheit hinter sich lassen, doch als sie den charmanten Arzt Ryle (Justin Baldoni) kennenlernt, wird sie schon bald von den schrecklichen Erlebnissen ihrer Jugend eingeholt ...

Nicht nur in der Romanverfilmung, die derzeit die Kino-Charts dominiert, übernimmt Kevin McKidd eine wichtige Rolle. Für Serienfans ist die Figur des schottischen Schauspielers (51) gar nicht mehr aus dem Grey Sloan Memorial Krankenhaus wegzudenken.

"Grey's Anatomy": Staffel 21 startet schon bald

Der ehemalige Army-Stabsarzt Owen Hunt trat erstmalig in Staffel fünf (2008) von "Grey's Anatomy" im Seattle Grace Hospital in Erscheinung und verliebte sich Hals über Kopf in Dr. Cristina Yang (Sandra Oh). Owens Ehe mit Cristina scheiterte aber ebenso wie seine spätere Ehe mit der Neurochirurgin Amelia Shepherd (Caterina Scorsone). In der aktuellen 20. Staffel, die derzeit auf ProSieben (immer montags, 20.15 Uhr und abrufbar auf Joyn) läuft, ist Owen mit Teddy Altman (Kim Raver) verheiratet und kümmert sich um die gemeinsamen Kinder Allison und Leo.

In den USA startet im September bereits die 21. Staffel von "Grey's Anatomy". Auch Owen Hunt wird wieder mit von der Partie sein.