Als Ke Huy Quan auf die Bühne tritt, kommt es zu einem berührenden "Indiana Jones"-Wiedersehen.

Wir zeigen euch die emotionale Reunion von Indiana Jones und "Shorty".

Am 13. März fanden die 95. Academy Awards im Dolby Theater in Los Angeles statt. Einer der emotionalsten Momente der diesjährigen Oscar-Verleihung war wohl, als Schauspieler Harrison Ford den Oscar für den "Besten Film" überreichte. Der ging in diesem Jahr an den Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once". Als Ke Huy Quan bei der Goldjungenübergabe die Bühne betritt, fallen sich die einstigen "Indiana Jones"-Schauspielkollegen in die Arme.

Harrison Ford und Ke Huy Quan fallen sich auf der Oscar-Bühne in die Arme

Harrison Ford war dieses Jahr einer von zahlreichen sogenannten Presentern bei der Oscar-Verleihung. Ihm wurde die Ehre zuteil, den Oscar für den "Besten Film" zu übergeben. Den gewann der Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once".

Bei der Übergabe des prestigeträchtigen Goldjungen an das Film-Team betrat auch Schauspieler Ke Huy Quan die Bühne. Er spielt in dem Film die Rolle des "Waymond Wang". Und als Harrison Ford und Ke Huy Quan aufeinandertrafen spielten sich rührende Szenen ab. Beide Schauspieler fiele sich in die Arme und sorgten für eine herzerweichende "Indiana Jones"-Reunion. Im Alter von 12 Jahren stand Ke Huy Quan 1984 an der Seite von Harrison Ford für die Produktion von "Indiana Jones und der Tempel des Todes" vor der Kamera. Ke Huy Quan spielte damals Short Round alias "Shorty", der „Sidekick” von Indiana Jones.

Wie sehr die beiden immer noch verbunden sind, zeigt ein Interview, welches Harrison Ford nach Bekanntgabe der Nominierung von Ke Huy Quan für den "Beste Nebendarsteller" gab. Gegenüber „Entertainment Tonight" sagte der 80-Jährige:

Ich freue mich so für ihn. Er ist ein toller Kerl. Er ist ein wunderbarer Schauspieler. Das war er schon, als er ein kleines Kind war, und das ist er immer noch. Harrison Ford , 2023

Bereits im September 2022 gab es eine kleine Reunion, als sich die beiden auf der "D23 Expo", dem weltweit größten Disney-Event, wieder trafen. Ke Huy Quan schrieb neben das Foto: "Ich liebe dich, Indy".

Ke Huy Quan gewinnt den Oscar als "Bester Nebendarsteller"

Den Oscar für den besten Nebendarsteller gewann Ke Huy Quan für seiner Rolle in "Everything Everywhere All at Once". Nicht nur das emotionale Wiedersehen mit Harrison Ford, auch seine Oscar-Ansprache ging unter die Haut vieler Zuschauer:innen. Der 51 Jahre alte Schauspieler bedankte sich mit Tränen in den Augen bei seiner Mutter und erzählte, dass er ein Jahr in einem Flüchtlingslager gelebt hat. Er selbst hatte seine Träume schon fast aufgegeben, doch er blieb dran und konnte es selbst kaum fassen, dass er nun einen Oscar mit nach Hause nimmt.

Ke Huy Quan wurde 1970 in Vietnam geboren. Seine Familie wurde politisch verfolgt und emigrierte Mitte der 1970er Jahre in die Vereinigten Staaten. 1984 spielte Ke Huy Quan an der Seite von Harrison Ford in dem Abenteuer-Klassiker "Indiana Jones und der Tempel des Todes" – als "Shorty" erlangte Quan bei Fans schnell Kultstatus. 1985 spielte er im Kinder-Abenteuerfilm "Die Goonies", es folgten einige wenige Auftritte in unbekannteren Filmen und Fernsehserien.

Seither war es eher still in der Öffentlichkeit um Ke Huy Quan, er arbeitete vor allem hinter der Kamera. Im Film "Everything Everywhere All at Once" meldet er sich fulminant zurück. Der Film erhielt gleich mehrere Oscars:

Auszeichnung als "Bester Film"

Auszeichnung für die "Beste Regie" (Daniel Kwan & Daniel Scheinert)

Auszeichnung für das "Beste Originaldrehbuch" (Daniel Kwan & Daniel Scheinert)

Auszeichnung als "Beste Hauptdarstellerin" (Michelle Yeoh)

Auszeichnung als "Bester Nebendarsteller" (Ke Huy Quan)

Auszeichnung als "Beste Nebendarstellerin" (Jamie Lee Curtis)

Auszeichnung für den Besten Schnitt (Paul Rogers)

Zudem war der Film noch in folgenden Kategorien Nominiert: