Oliver Pocher ärgert Noch-Ehefrau Amira: "Ist das der Grund, wieso es bei uns nicht mehr läuft?"

Die Trennung von Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (30) nach vier Jahren Ehe ist verkündet. Der Kinder und der Berufsverbindung wegen soll alles gesittet und in Freundschaft aufgedröselt werden. Jetzt gab's aber ein paar fiese Attacken.

Im Clip: Amira und Oliver Pocher - Tränen bei erstem Podcast-Auftritt nach Trennung

Amira und Oli haben zwei Söhne, geboren 2019 und 2020. Und sie haben einen gemeinsamen Podcast. "Die Pochers" ist erfolgreich und soll zumindest vorerst weiterbestehen. In diesem Zuge kam es jetzt zu einer brisanten "Dienstreise".

Die Pochers: Triggerwarnung vor "häuslicher Gewalt"

In einer Instagram-Story zeigte Oli, dass er, so die Bildunterschrift, mit "Taxifahrer" Amira unterwegs zum Auftritt nach Köln war. Offensichtlich in einem nagelneuen Auto. Laut Oli sei das erst zwei Wochen alt und habe sogar noch die Schutzfolie auf dem Display des Bordcomputers. Der Comedian und Moderator nestelt daran rum - und seine Ex-Partnerin Amira reagiert leicht gereizt: "Ich wollte auf den perfekten Moment warten." In der Caption steht dagegen "Sie wollte möglichst lange Dreck darauf vermeiden - weshalb sie auch allergisch auf Oli reagiert."

Denn der Noch-Gatte erklärt nüchtern: "Jetzt ist er", der perfekte Moment, und Amira zieht die Folie schließlich selbst herunter. Danach macht sich Oliver Pocher einen Spaß, Amira aufzuziehen, indem er mit dem Finger das Display anstupst - also Fingerabdrücke hinterlässt. Er schreibt in der Caption: "Triggerwarnung: Fingerabdrücke auf dem Display und häusliche Gewalt." Denn Amira wenig begeistert und haut dem Provokateur mehrfach auf die Finger. "Oliii, hör auuuf!"

Oliver und Amira Pocher: Leidenschaftlich bei den Backstreet Boys

Oliver reagiert auf die genervt Amira und fragt treuherzig: "Ist das der Grund, warum es bei uns nicht mehr läuft?" Ja, meint Amira, "das bleibt alles an mir hängen", meint aber wohl das Saubermachen des betatschten Displays.

Ist das ein Grund, warum es bei uns nicht mehr läuft? Oliver Pocher , 2023

Trotz der Kabbelei im Auto verlief, so berichtet "Gala", der Auftritt "harmonisch", bei einem Backstreet-Boys-Song sangen sie sogar leidenschaftlich gemeinsam. Die Knackfrage ist ja: Können zwei, die so putzig neckend miteinander umgehen, tatsächlich "entliebt" sein?