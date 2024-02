Oliver Pocher: Auftritt mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden beim Wiener Opernball

Werden sie das Gesprächsthema des Abends? Oliver Pocher (45) kommt in Begleitung seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden zum Wiener Opernball. Die beiden sind aus Miami angereist und bereits in der österreichischen Hauptstadt gelandet.

Oliver Pocher wird samt weiblicher Begleitung zum Wiener Opernball am Donnerstag, den 8. Februar, erscheinen. Der Komiker kommt mit seiner Ex-Frau Sandy (40) zu der alljährlichen und nunmehr 66. Veranstaltung in der berühmten Wiener Staatsoper. Die beiden werden in der Loge des Unternehmers Markus Deussl sitzen, wie Manager Helmut Werner (39) bekannt gab. Das Ex-Paar trifft dort unter anderem auf Kultsänger Heino (85) und den italienischen Schauspieler Franco Nero (82).

Pocher und Meyer-Wölden sind aus Miami eingeflogen und bereits in der österreichischen Hauptstadt gelandet. Das Ex-Ehepaar ist seit einigen Wochen fast täglich in den Schlagzeilen. Grund dafür ist unter anderem der gemeinsame Podcast "Die Pochers - Frisch recycelt". In dem Format hat Meyer-Wölden im Oktober 2023 Amira Pocher (31) abgelöst, nachdem die Moderatorin und der Komiker ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden waren zuvor von 2010 bis 2014 verheiratet, sie haben drei gemeinsame Kinder.

Stellen die Pochers Priscilla Presley in den Schatten?

Oliver Pocher war bereits 2014 Gast beim Wiener Opernball. Damals sorgte er für negative Schlagzeilen, nachdem er sich mit Richard Lugners (91) Stargast Kim Kardashian (43) angelegt hatte. Ob Pocher dieses Jahr Priscilla Presley (78) in den Schatten stellen wird? Die Elvis-Witwe ist 2024 der Stargast und die Begleitung von Richard "Mörtel" Lugner.