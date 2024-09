Oliver Pocher schießt gegen Amira Aly: Harte Worte gegen seine Ex-Frau

Der Rosenkrieg zwischen Amira Aly und Oliver Pocher wird zunehmend schmutziger. Vor allem der Comedian lässt nach wie vor kaum eine Gelegenheit aus, seinem gekränkten Stolz über das neue Liebesglück seiner Ex derben Ausdruck zu verleihen. Doch diesmal scheint Pocher zu weit gegangen zu sein, wie auch viele seiner Fans finden.

Eine von Amira Aly (31) veröffentlichte Instagram-Story nahm ihr Ex Oliver Pocher (46) als Anlass für ausfällige Kommentare, die allesamt unter die Gürtellinie zielten.

"Hallo da draußen, das erste Mal seit dem Wochenende, dass ich mich bei euch melde", eröffnete Aly ihre Videobotschaft auf Instagram, mit der sie ihre über eine Million Follower:innen auf ihren kommenden Podcast aufmerksam machen wollte. Sie fuhr mit Blick auf ihr Outfit scherzhaft fort: "Ich sitze im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt und die Hose ist offen. Weil - die ist neu und die muss erst mal eingetragen werden. Ist auf jeden Fall keine Sitzhose."

Abschließend bedankte sie sich für die "vielen, vielen, vielen und lieben, lieben, lieben" Nachrichten, die sich nach ihrem Sieg gegen Schlagersängerin Vanessa Mai in der ProSieben-Show "Schlag den Star" erreicht hätten. Es war der erste öffentliche Auftritt unter ihrem Geburtsnamen Aly nach der besiegelten Scheidung.

Pocher zielt unter die Gürtellinie - Sogar Fans finden seinen Seitenhieb ekelhaft

Es dauerte nur wenige Stunden, bis Oliver Pocher seine Ex in einem Video nachäffte: "Ihr seht, ich bin angeschnallt und sitze im Auto. Ich wollte noch mal kurz Hallo sagen und mich bedanken für die Tausenden von lieben Nachrichten, die ich jede Stunde bekomme, weil ich einfach nur auf Social Media bin."

So weit, so erträglich - wenngleich nervig. Doch dann entgleiste Pocher bei seiner "Parodie" verbal völlig: "Und ... äh ja, ich hab hier gerade die Hose ein bisschen auf, weil ich gebumst habe und so fett geworden bin."

Seinen vermeintlich ironischen Seitenhieb gegen die Mutter seiner jüngsten Kinder schließt er mit den Worten: "Und ich hole jetzt die Kinder ab. Weil, ich habe immer die Kinder. Und nachts fahre ich dann auch immer nach Hause. Ach, ich habe immer so viel zu erzählen. Aber genug von mir. Zurück zu euch. Wie findet ihr mich eigentlich? Schreibt es doch mal in die Kommis."

Die Kommentarspalte füllte sich bei Pocher schnell - mit negativen Meinungen seiner Fans: "Ach Olli … jetzt fängst du schon wieder an gegen die Mutter deiner Kinder zu hetzen. Warum machst du das? Amira hat deinen Nachnamen abgelegt, wie du es wolltest. Warum muss das jetzt wieder losgehen? Hast du nichts Neues oder anderes zu erzählen? Wo bleibt dein Respekt und deine Empathie? Es ist wirklich traurig", lautet nur einer der enttäuschten Antworten unter dem letzten Post des Comedians.

Ein anderer: "Was du wieder über die Mutter deiner Kinder bringst, ist sehr armselig."

Am deutlichsten waren wohl diese Worte: "Sowas von ekelhaft. Wie erklärst du das deinen Kindern? Du denkst, du bist schlau und lustig, aber letztendlich schadest du dir noch selbst damit. Geh mal zum Therapeuten. Das ist einfach nur krank."