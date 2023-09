Oliver Pocher über das Ehe-Aus mit Amira: "Du hast mir das Herz gebrochen"

Nach vier Jahren Ehe alles aus und vorbei. Amira und Oliver Pocher haben sich getrennt, wie sie jüngst in ihrem Podcast "Die Pochers" bekanntgaben. Doch trennen werden sich die beiden zunächst nicht, zumindest beruflich. Ihr Podcast geht weiter und genau dort spricht das Ex-Paar immer wieder offen über die gescheiterte Ehe. So auch in der aktuellen Folge, die sie bei einem Live-Event aufzeichneten.

Tränen und Umarmung: So nah geht Amira und Oliver die Trennung

Bekannt ist, dass Amira die Ehe beenden wollte, der 45-Jährige hingegen nicht. Und im Podcast kippt bei Olli dann plötzlich die Stimmung. Als die beiden über Beyoncé und ihren berühmten Song mit den Lyrics "All the Single Ladies" sprechen, sagt Olli scherzend zu Amira:

Wenn ein Song passt, dann ja wohl der. Oliver Pocher , 2023

Doch dann fügt er hinzu:

Du hast mir das Herz gebrochen. Da macht man keine Witze drüber. Oliver Pocher , 2023

Später folgt sogar eine Umarmung zwischen den beiden, daraufhin sagt Olli:

Das ist das Zärtlichste, was ich in dem letzten halben Jahr von dir bekommen habe. Oliver Pocher , 2023

Doch der kleine Seitenhieb treibt Amira die Tränen in die Augen. Es folgt eine zweite Umarmung. Amira greift zum Taschentuch und auch Olli ringt um Fassung. Die Trennung haben beide offenbar noch lange nicht überwunden.

Wegen der Kinder: Die Pochers wollen zunächst weiter zusammenwohnen

Zumindest vorerst wollen Amira Pocher und ihr Noch-Ehemann Oliver Pocher zusammen wohnen bleiben. In einer früheren Podcast-Folge sagt Oliver zu Amira, sie habe ja weiterhin "ein Dach über dem Kopf". Gemeint ist das gemeinsame Heim der beiden. Amira antwortet, man müsse "das vernünftig machen" und die Kinder nicht aus ihrem Umfeld reißen.

Wenn keine Kinder im Spiel wären, hätte man das jetzt nicht gemacht. Amira Pocher , 2023

Klingt so, als stünde kurzfristig kein Auszug von Amira oder Oliver Pocher an. Und auch beruflich wollen die beiden offenbar auch weiterhin gemeinsame Wege gehen. "Von uns werdet ihr weiterhin hoffentlich zusammenhören", sagt Amira.

Fans des Podcasts können also vorerst aufatmen. Dieser soll also auch weiterhin gemeinsam produziert werden. Und auch bei anderen Projekten will das ehemalige Paar weiterhin zusammenarbeiten.