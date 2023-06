Oliver Pocher und Amira bestätigen ihre Ehekrise: So steht es um ihre Liebe

Das Wichtigste in Kürze In den vergangenen Tagen kursierten hartnäckige Gerüchte um eine mögliche Krise bei Amira und Oliver Pocher.

Wie ein Insider ausplauderte, sei die Ehe des Comedians und der Moderatorin am Ende.

Nun nehmen die beiden Stellung zu den Schlagzeilen und offenbaren: Es ist tatsächlich etwas dran an den Gerüchten.

Anzeige

Seit sieben Jahren sind Oliver und Amira Pocher ein Paar, seit 2019 verheiratet - nun kämpft das Paar um seine Ehe. In ihrem Podcast offenbaren die beiden Details zu ihrer Liebeskrise.

Im Clip: Alle Infos zur Liebeskrise von Amira und Oliver Pocher

Das verflixte siebte Jahr macht ihnen gehörig zu schaffen! In den vergangenen Tagen kursierten immer mehr Schlagzeilen um eine möglicherweise bevorstehende Trennung von Comedy-Star Oliver Pocher und dessen Ehefrau Amira Pocher. Der Anlass? Ein Insider soll dem Star-Magazin "Bunte" gesteckt haben: "Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr." Nun gehen die beiden in der jüngsten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers" überraschend auf die Krisengerüchte in und offenbaren: Tatsächlich läuft es bei ihnen gerade alles andere als rund.

"Was ist los in unserer Ehe?", startet Oli in den Podcast - und es wird relativ schnell klar, dass das Paar selbst (noch) nicht konkret benennen kann, was genau der Auslöser für die Eheprobleme ist.

Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es. Amira Pocher , 2023

Und die Stimmung sei schon eine ganze Weile angespannt, wie Amira weiter ausführt: "Das Ganze ist ja nicht erst seit gestern bei uns." Wie es künftig in ihrer Beziehung weitergeht, sei aktuell noch vollkommen unklar: "Wenn wir es wissen, dann können wir es euch auch sagen", so Amira weiter. Erst wenn die beiden sich über die aktuelle Situation im Klaren seien, könne man das Miteinander "sauber weiterlaufen lassen, alleine schon für die Kinder". Liegt vielleicht gerade hier das Problem?

Anzeige

Anzeige

Die Pochers und ihr Patchwork-Leben: Was hat Olis Ex Alessandra Meyer-Wölden mit der Trennung zu tun?

Die beiden gemeinsamen Kinder mit Amira sind nämlich nicht Olis einziger Nachwuchs. Der 45-Jährige hat drei weitere Kinder mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden, die dadurch (zwangsläufig) ein fester Bestandteil ihrer Ehe ist. Und damit auch ein Störfaktor? Zumindest gab es simultan zu den Krisengerüchten auch einige Spekulationen hierzu. Damit räumen Oli und Amira in ihrem Podcast jedoch ein für allemal auf. "Was gar nichts damit zu tun hat, ist die Patchwork-Situation", so Oli. Stattdessen gehe es um Dinge, die im Alltag passieren - oder eben auch nicht passieren.

Auch ein weiterer Aspekt war fester Bestandteil der Spekulationen: Ein kürzlicher Instagram-Schnappschuss, auf dem Amira keinen Ehering trägt. Obwohl sie und Oli nicht mehr mit ihren Eheproblemen hinterm Berg halten wollen, gebe es hierfür eine vergleichsweise harmlose Erklärung: "Ich mache aktuell so viel Sport. Der [Ring] liegt im Fitnessraum. Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht." Klingt so, als wäre da zwar einiges aufzuarbeiten, das Kind jedoch noch nicht komplett in den Brunnen gefallen. Nicht nur Oli und Amira selbst, sondern auch ihren zwei 2019 und 2020 geborenen Söhnen wäre es sehr zu wünschen.