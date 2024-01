Oliver Pocher und Ex Sandy Meyer-Wölden im Urlaub: Purer Stress statt Spaß auf der Piste

Eigentlich wollte sich Oliver Pocher (45) im Kurzurlaub entspannen. Von Trennungskummer und Rosenkrieg. Dann aber wurde der Ski-Urlaub zum Ärzte-Marathon.

Die gute Nachricht: alles nicht so schlimm. Trotzdem verlief der Ski-Urlaub von Oliver Pocher ganz anders als geplant. Wie er und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) in ihrem gemeinamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" verrieten, gab es statt Entspannung ziemlich viel Stress wegen diverser Zipperlein und jeder Menge Stippvisiten beim Arzt. Dabei hatte sich der von der Trennung von Noch-Ehefrau Amira (31) und deren Nebenwirkungen gebeutelte Comedian doch vor seinem Tourstart Anfang des Jahres noch mal richtig erholen wollen.

Grippe! Oliver Pocher gibt als Medikamenten-Kurier Gas

"Es sollte so ein bisschen Ski-Urlaub werden, aber wie es so ist mit den Kindern. Die machen einem einen Strich durch die Rechnung", erzählte Pocher in seinem Podcast. Denn der Urlaub wurde zu fünft angetreten: Sandy, Olli und die gemeinsamen Kinder Nayla (13) und die Zwillinge Emanuel und Elian (12). Erst zog sich Nayla eine Verletzung beim Bowling zu, dann hörte es nicht mehr auf. Pocher: "Jeder war mit Grippe angeschlagen. Der eine hustete, der andere hatte Schnupfen. Ich war mehr bei Ärzten als alles andere."

"Wenn's regnet, schüttet's", sagt der Volksmund. Und so kam auch für Pocher das dicke Ende erst noch. Denn er musste kurzfristig nach Köln zurück - als Arzneimittel-Shuttleservice. "Unsere Kinder haben eine ganz besondere Medikation, die sie brauchen", erklärte Pocher im Podcast. Blöd nur, dass die daheim in Köln vergessen worden war. Also setzte sich Pocher ins Auto und gab Gas. Wer seine Kinder liebt, der schiebt - auch Dienst als Medikamenten-Kurier ...