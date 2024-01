Oliver Pocher von Noch-Ehefrau Amira enttäuscht: "Respektlos und indiskret"

Oliver Pocher (45) kann's nicht lassen. Angesichts von guter Laune, bestem Wetter und romantischen News, die von und über seine Noch-Frau Amira (31) aus dem fernen Südafrika berichtet werden, zeigt sich der "Liebeskasper" weiter ziemlich verbittert.

Amira Pocher lässt es sich im Urlaub in Südafrika richtig gut gehen. Ausflüge zu Weinproben in und um Stellenbosch, das als Herz des Weinlandes Südafrika bezeichnet wird, Shopping auf dem Markt in Kapstadt, Fitness in exklusiven Studios. Das alles genießt Amira mit guten Freunden - und einem vielleicht ganz speziellen: "taff"-Moderator Christian Düren (33) zeigte sich sehr vertraut an Amiras Seite.

Die gute Laune, die eventuell intime Zweisamkeit - zu viel für Oliver Pocher.

Oliver Pocher unterstellt seiner Frau Amira Sex in Südafrika

Nachdem sich der Comedian bereits zu einem Foto, das Amira und Christian Düren in vertrauter Umarmung zeigte, hämisch geäußert hatte, legte er jetzt nach. Zunächst postete er ein Video von tief verschneiter nordrhein-westfälischer Landschaft, unterlegte es mit "Do They Know It's Christmas" und der Ortskennung "Camps Bay". Pure Ironie, denn in Camps Bay, Südafrika, macht Amira gerade Urlaub.

Acht Stunden später, mitten in deutscher Nacht, postete er eine weitere Story. Ein Screenshot, den Oliver aus Amiras Instagram-Story entlieh zeigte lediglich ein Bein - mutmaßlich von Amira - auf einem zerwühlten Bett, die spektakuläre Aussicht auf einen Terrassenpool, strahlend blauen Himmel. Nach "Good Morning" platzierte Oliver Worte, die andeuten, wie verbittert er ist und dass der Comedian bei einigen Dingen gerade so gar keinen Spaß versteht.

Oliver Pocher über Amira: "Ich finde es respektlos und indiskret"

"Eigentlich müsste es mir ja egal sein", begann Oliver Pocher seinen Text und räumte dann ein: "Aber sorry, so weit bin ich einfach noch nicht." Danach legte er richtig los:

Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich morgens so, kurz nach dem … mit einem vermeintlichen 'Freund', als zweifache Mutter zu präsentieren. Oliver Pocher, , 2024

Offensichtlich ging Pocher davon aus, dass das Laken nicht nur von Amira zerwühlt wurde. Er fuhr fort: "Darauf eine Fitnesseinheit und ein Weintasting mit 'Freunden' und ein Avocadotoast mit der einzigen Lehrerin, die gerade keine Schule hat, im Sonnenaufgang!" Dann fügte er sarkastisch an, was ihn richtig nervte: "Ich fahre dann mal die Kinder im Schneechaos in den Kindergarten."

Was läuft zwischen Amira Pocher und Christian Düren?

Oliver Pocher ist im Stress - gerade alleinbetreuender Papa und gleichzeitig auf "Liebeskasper"-Tour - und versteigt sich in Verdächtigungen, Bitternis und Selbstmitleid. Denn ob Amira und "taff"-Moderator Christian Düren tatsächlich mehr als nur Freunde sind, wurde noch nicht bestätigt. Nicht einmal die "Bild" lehnte sich diesbezüglich zu weit aus dem Fenster, sondern schrieb vage: "Amira und Christian - ein neues Liebespaar?

Während Oli daheim das verbale Rumpelstilzchen gab, versuchte Amira in sich selbst zu ruhen, wie sie in ihrem Podcast "Liebes Leben" mit Bezug auf den Südafrika-Urlaub verriet: "Ich lasse mich hier richtig fallen und bin total happy. Ich musste mal was für mich tun."

Schade, dass sie irgendwann nach Deutschland wird zurückkehren müssen. Da ist es derzeit in vielerlei Hinsicht wesentlich ungemütlicher.