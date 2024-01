Oliver Pocher weint auf der Bühne: Mola Adebisi sah die Tränen des "Liebeskaspers" kommen

Die "Liebeskasper"-Tournee von Oliver Pocher (45) ist in vollem Gange. Viele Fans dürften sich fragen: Weint er wieder? Beim Tourauftakt in Rust hatte Olli nämlich Tränen in den Augen. Das überraschte viele, einen aber nicht. Mola Adebisi (50) hat's kommen sehen.

Anzeige

Olli Pocher ist auch nur ein Mensch. Auch wenn er den Herzschmerz, den ihm seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (33) bescherte, auf der Bühne mit reichlich Scherzen auf Kosten seiner Partnerin therapiert, so ist er doch eines auch für ihn: schmerzhaft. Deshalb übermannten den mitunter zynisch wirkenden Comedian beim Tourauftakt im Europapark Rust vor wenigen Tagen die Gefühle. Am Ende der Show brach er gar in Tränen aus. Das kam für viele im Saal überraschend. Für Mola Adebesi, langjähriger Freund Pochers und Mitarbeiter an der "Liebeskasper"-Tour, nicht.

Anzeige

Anzeige

Mola Adebisi wusste, dass es Tränen von Oliver Pocher geben würde

Mola Adebisi und Oliver Pocher sind Kumpels, sie kennen sich schon aus gemeinsamen Tagen als Moderatoren des Musik-TV-Senders VIVA, wo Adebisi von 1993 bis 2004 und Pocher von 1999 bis 2002 zu sehen waren. Was blieb, ist eine große Freundschaft und geschäftliche Zusammenarbeit: Adebisi bastelte mit Pocher am neuen Bühnenprogramm. Im Interview mit "RTL.de" gestand er nun, dass ihm sehr schnell klar war, dass es auf der Bühne sehr emotional zugehen würde.

Bestandteile der Show sind neben privaten Anekdoten und vielen Scherzen von Oliver auf Kosten von Amira und deren angeblicher Affäre auch verschiedene eingespielte Clips und Fotocollagen auf der Bühnen-Leinwand. Adebisi hatte, so sagte er "RTL.de", schnell eine Ahnung: "Als wir das letzte Stück geschnitten haben, habe ich schon gesagt, wir werden alle heulen." Das habe Pocher ("Ach Quatsch!") erst nicht wahrhaben wollen, aber es sei genauso gekommen. Adebisi:

Und dann haben doch alle geweint, es war herzergreifend. Mola Adebisi, Januar 2024

Berührend: Oliver Pocher zeigt Bilder seiner Kinder

Was dem Comedian das Wasser in die Augen trieb? Er bedankte sich beim Publikum und verabschiedete sich mit einem Clip, der den Künstler auf bislang unveröffentlichten Bildern mit seinen insgesamt fünf Kindern zeigt. Die seien das Wichtigste auf der Welt, meinte Pocher. Zur zarten Ballade "Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)", die auch bei seiner Hochzeit mit Amira gespielt wurde, appellierte Pocher an alle, die sich in einer Situation wie er befänden, "wenigstens als Eltern gut zusammenzuarbeiten".

Zwar sind die Gesichter der Kinder nicht zu erkennen, dennoch ließ Pocher mit diesem Einspieler - und den Tränen - so tief wie nie in seine eigene private Seele blicken. Und die beherrscht, trotz aller Lacher auf der Bühne, eben im Moment Herzeleid. Und das musste mal raus.