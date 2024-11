Oliver Pocher wettert in Talkshow gegen Ex Amira: "Alles richtig gemacht"

Seit ihrer Trennung im August 2023 nehmen die Schlagzeilen um Oliver Pocher und Amira Aly nicht ab. Die beiden lieferten sich öffentlich einen waschechten Rosenkrieg. In einer Schweizer Talkshow sorgte der Comedian jetzt für den nächsten Skandal: Er holte verbal ordentlich wieder gegen Amira aus.

Am Sonntag, dem 3. November, war Oliver Pocher zu Gast in der Schweizer Talkshow "Late Night Switzerland". Eines der großen Themen im Gespräch mit Moderator Stefan Büsser war dabei mal wieder die Trennung der Pochers. Olli selbst nahm dabei kein Blatt vor den Mund und ging ordentlich auf Angriff. Auf die Frage, ob er in der Trennungs- und Scheidungszeit immer richtig gehandelt habe, sagte der 46-Jährige knapp: "Ja, alles richtig gemacht."

Stefan Büsser stellte daraufhin klar, dass man so eigentlich nicht über die Mutter seiner Kinder reden sollte. Olli erwiderte daraufhin: "Doch! Ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man auch so über die Mutter der Kinder reden. Es ist ja auch so: Putin hat ja auch eine Mutter. Und Hitler hatte auch eine Mutter!" Für viele Zuschauer:innen ging dieser Vergleich zu weit - und zum Lachen fanden sie es auch nicht. Auch Büsser kommentierte Pochers "Witz" sarkastisch: "Total legitimer Vergleich."

Seine makaberen Worte rechtfertigte Olli daraufhin wie folgt: "Am Anfang war die Trennung ja relativ friedlich. Aber durch das Herausfinden einer gewissen Form des Betruges hat sich eine gewisse Dynamik entwickelt, die ich dann auch mit aufgenommen habe." Was genau er damit meint, führte der Comedian jedoch nicht weiter aus.

Im Clip: Was sagt Oliver Pocher zu Amiras neuer Liebe?

Oliver Pocher zeigt nach Skandal-Auftritt Reue

Dass seine Aussagen in der Schweizer Talksendung eindeutig zu weit gingen, scheint Olli mittlerweile bewusst zu sein. Bei seinem Tour-Auftakt seines neuen Programms "Die Abrechnung des Jahres" in Zürich äußerte sich der 46-Jährige jetzt erneut dazu.

Sein Kollege Serdar Somuncu sprach ihn bei seinem Auftritt darauf an und fragte ihn, ob er alles wieder so machen würde. "Das wurde ich gestern (Anm. d. Red: In der "Late Night Switzerland"-Sendung) auch schon gefragt. Um den Gag zu machen, habe ich sofort 'ja' gesagt. Ich würde sehr viel davon wieder so machen, aber jeden Satz, jede Aussage würde ich sicher nicht mehr so machen", stellte er klar und räumte ein: "Ein paar Sachen sind vielleicht zu heftig gewesen, die ich so im Nachgang nicht mehr machen würde."

Zudem machte er deutlich, dass er sich im Privaten ganz anders gegenüber Amira verhalte: "Da kommunizieren wir normal miteinander und handeln im Interesse unserer Kinder. Ich würde nie in Anwesenheit der Kinder etwas Doofes über ihre Mutter sagen. Was auf der Bühne oder hinter der Bühne passiert, ist ein Riesenunterschied."

Was Amira wohl von Ollis Aussagen hält? Bislang hat sich die Podcasterin, die mittlerweile mit "taff"-Moderator Christian Düren zusammen ist, noch nicht zu den neuesten Skandal-Aussagen ihres Ex-Mannes geäußert.