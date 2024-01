Oliver Pocher witzelt: "Ich habe eine Affäre mit Ralf Schumacher"

Die Schlagzeilen um Oliver Pocher und seine Noch-Ehefrau Amira werden einfach nicht weniger. Während sie angeblich mit "taff"-Moderator Christian Düren anbandelt, soll sich der Comedian laut "Bild"-Informationen mit Cora Schumacher trösten. Doch was ist an diesen Gerüchten wirklich dran? Auf Instagram äußert sich Oli jetzt dazu.

Im Clip: Das sagen Cora Schumacher und Oliver Pocher zu den Affären-Gerüchten

Cora Schumacher ist jetzt bei "OlliFans"

Wie die "Bild"-Zeitung vor wenigen Stunden berichtete, soll sich Oliver Pocher angeblich schon seit vergangenem November regelmäßig mit Cora Schumacher zum Sex treffen. In einem RTL-Interview äußerte sich die Ex von Ralf Schumacher bereits dazu. So sagte sie, dass es aktuell tatsächlich jemanden in ihrem Leben gebe und sie nicht mehr bei OnlyFans aktiv sei, sondern bei "OlliFans". Mehr Informationen ließ sich die Reality-TV-Bekanntheit jedoch nicht entlocken.

So reagiert Oliver Pocher auf die Liebesgerüchte

Doch was sagt Oliver selbst zu den Liebesgerüchten? In seiner Instagram-Story teilt der 45-Jährige jetzt einen Screenshot eines "Bild"-Artikels mit dem Titel "Olli Pocher: Heimliche Affäre mit Cora Schumacher". Dazu schrieb er gekonnt ironisch: "Fehler!!" Und weiter:

Ich habe eine Affäre mit RALF Schumacher!! Nicht verwechseln!! Oliver Pocher, , 2024

Mehr Infos zu den Liebesgerüchten gab er jedoch nicht preis.

Oliver Pocher hat mit seiner Ex noch lange nicht abgeschlossen

Auch wenn die Trennung von seiner Ex Amira Pocher schon einige Monate her ist, scheint Oli noch immer an ihr zu hängen. Auf seinem Instagram-Kanal postete er erst vor wenigen Stunden einen Screenshot von der Story seiner Noch-Ehefrau, der sie in einem Bett in Südafrika zeigt. Dort urlaubt Amira derzeit mit "taff"-Moderator Christian Düren und weiteren Freunden. Auf die Dating-Gerüchte um Christian und Amira bezogen schrieb Oli dazu: "Eigentlich müsste es mir ja egal sein. Aber sorry, so weit bin ich einfach noch nicht. Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich morgens so kurz nach dem … mit einem vermeintlichen 'Freund' als zweifache Mutter zu präsentieren."