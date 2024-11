Olivia Jones: So sah die "Das große Promi-Büßen"-Moderatorin früher aus

Es wird wieder fleißig gebüßt. Die dritte Staffel von "Das große Promi-Büßen" läuft auf Joyn und Moderatorin Olivia Jones (54) nimmt die strauchelnden Engel der Reality-Szene in die Mangel. Dabei hat die Drag-Ikone selbst einiges zu verbergen: ihr bürgerliches Ich. Zuletzt war sie in der Öffentlichkeit ohne Drag-Style vor mehr als 20 Jahren zu sehen.

Wenn sich Olivia Jones einen besonderen Spaß machen will, dann legt sie ihr Drag-Outfit ab und setzt sich in eines ihrer vier Etablissements auf St. Pauli und redet mit Gästen über sich selbst. Dann ist sie nicht als Olivia Jones unterwegs, sondern als Oliver Knöbel - und als solcher kennt sie niemand. Sie "liebe die Anonymität als Mann", gestand sie der "Abendzeitung" im Interview, denn den "Selbstdarstellungstrieb, den ich gern auslebe", müsse sie nicht 24 Stunden am Tag haben. Dieser Selbsterhaltungstrieb trug Oliver aus der Anonymität hinaus und machte ihn als Olivia zum Star.

Olivia Jones trat schon in der Realschule in Frauenkleidern auf

Oliver wusste schon früh, wo er hin wollte: ins Showgeschäft. Er hatte schon auf der Realschule seine ersten Travestie-Auftritte - sehr zum Unverständnis seiner Familie, vor allem seiner Mutter. "Meine Mutter hat sich für mich geschämt. Sie parkte das Auto bewusst eine Straße von der Schule weg, wenn sie mich abholte", verriet er 2021 im Interview mit "Bunte". "Einmal sagte sie in ihrer Verzweiflung zu mir, ich wäre Abschaum."

Rückendeckung gab es wenig, dafür war Olivers Ehrgeiz umso größer. Er nahm Schauspielunterricht, machte Sprachtraining, belegte Maskenbildner-Kurse. Und auch sonst ging es in die richtige Richtung: 1989 ließ Oliver seine kleine niedersächsische Geburtsstadt Springe hinter sich und zog nach Hamburg. Dort sprach er bei Ernie Reinhardt vor, der damals als Lilo Wanders Deutschlands erster großer Travestie-Star war. Reinhardt war nicht nur von Olivers Gardemaß von 2,01 Metern beeindruckt und verhalf ihm zu seiner ersten Show im "Schmidt Theater" auf der Reeperbahn. Oliver, jetzt hauptsächlich als Olivia unterwegs, entwickelte sich prächtig und farbenfroh - und hatte 1997 seinen internationalen Durchbruch: Beim "Drag Queen Contest" in Miami wurde er 1991 zur "Miss Drag Queen Of The World" gekürt.

Olivia Jones ist der bunteste Promi von St. Pauli

Im neuen Jahrtausend entwickelte sich Olivia zum schrägsten und buntesten Vogel in der deutschen Unterhaltungs- und Reality-Szene. Sie war Gast bei "Big Brother" und "Promi Big Brother" und bei "Das Duell um die Geld" und "Circus Halligalli", sie wurde 2013 "Vize-Königin" im Dschungelcamp und moderierte zweimal "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?" und seit 2022 "Das große Promi-Büßen". In Staffel drei bekommt sie es aktuell unter anderem mit Promis wie Thorsten Legat und Nico Legat, Elsa Latifaj, Christina Dimitriou und Sam Dylan zu tun - die sie in den "Runden der Schande" ob ihrer Verfehlungen ordentlich in die Mangel nehmen dürfte.

Wie Olivia ist, wenn sie die Drag-Maske ablegt, wissen nur Olivers engste Freunde. Inkognito zeigte sie sich zuletzt 2003 in der Öffentlichkeit. Sie gilt als Single und hält ihr Privatleben strikt privat, auf ihrem Kiez in St. Pauli, (er)kennt sie fast niemand als Oliver. Dafür lebt sie das Image als Olivia umso öffentlichkeitswirksamer aus und ist zu einem lebenden Markenzeichen für den wuseligen Stadtteil um die Reeperbahn geworden.

Im Bild: Das Foto zeigt Olivia Jones als Oliver Knöbel Oliver Knöbel © ddp

Olivia Jones kennen fast alle - ihren echten Namen Oliver Knöbel kaum jemand

Mit dem Erfolg als Dragqueen kam auch die Akzeptanz und Aussöhnung mit der Familie. Ihre Mutter sei mittlerweile "meine beste Freundin", auch wenn sie kein Versicherungsvertreter geworden sei, was den Eltern "wohl lieber gewesen" wäre. Und die anderen Verwandten? "Jetzt sind alle ganz stolz. Und komischerweise waren die, die damals die blödesten Sprüche gemacht haben, die ersten, die ein Autogramm haben wollten", erzählte sie lachend der "Abendzeitung".

