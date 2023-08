"Oppenheimer": Star-Besetzung – Das waren die realen Erscheinungen der Filmcharaktere

Der Historien-Blockbuster "Oppenheimer" von Star-Regisseur Christopher Nolan erzählt die Lebensgeschichte des "Vaters der Atombombe" - und das aus einem vollkommen neuen Blickwinkel. Doch wie nah kommen die Darsteller den Charakteren aus dem echten Leben?

Anzeige

Alleine zum Startwochenende spielte "Oppenheimer" weltweit über 174 Millionen US-Dollar ein - ein fulminanter Kinokassenerfolg! Nicht zuletzt der hochkarätige Cast lockte Millionen von Filmliebhabern und -Liebhaberinnen in die Lichtspielhäuser. Mit Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matthias Schweighöfer und Co. liest sich die Liste der Darsteller:innen wie eine Zusammenfassung der Crème de la Crème der internationalen Schauspielbranche. Der Film erzählt die Geschichte von Robert Oppenheimer, dem wissenschaftlichen Leiter des Manhattan-Projekts - das militärische Projekt der Vereinigten Staaten, das sich ab 1942 dem Bau der weltweit ersten Atombombe widmete. Geschichtlich nicht allzu bewanderte Kinobesucher:innen dürften sich beim Schauen die Frage gestellt haben: Wie sahen die historischen Figuren aus "Oppenheimer" eigentlich wirklich aus? Und wie sehr ähnelt ihnen der Hollywood-Star, der sie verkörpert hat?

Im Clip siehst du die echten Menschen aus "Oppenheimer" und ihre Hollywood-Darsteller im Vergleich

Anzeige

Anzeige

Gewusst? Cillian Murphy sollte den Physiker Oppenheimer nicht zum ersten Mal spielen!

Cillian Murphy (l.) und Rober Oppenheimer (r.) © IMAGO / Landmark Media; United Archives International

Mit der Hauptrolle in "Oppenheimer" feiert Cillian Murphy zweifelsohne einen der größten Erfolge seiner Karriere. Die wenigsten wissen allerdings, dass er den als "Vater der Atombombe" bekannten Physiker beinahe nicht zum ersten Mal verkörpert hat! 2014 erschien die Serie "Manhattan", die sich ebenfalls den Ereignissen des Manhattan-Projekts widmet - und unter anderem galt Cillian Murphy als einer der heißesten Kandidaten für die Rolle des Oppenheimer, wie unter anderem "Filmstarts" berichtet. Schließlich bekam dann aber doch der aus "Minority Report" und "Old Joy" bekannte Schauspieler Daniel London die Rolle. Dabei kann wohl keiner Cillian Murphys Ähnlichkeit zum echten J. Robert Oppenheimer, der 1967 in New Jersey verstorben ist, leugnen.

Lewis L.Strauss (l.) und Robert Downey Jr. (r.) © IMAGO / United Archives International; ABACAPRESS

Privat pflegt Robert Downey Jr. zwar einen etwas jugendlicheren Look - mit ergrautem Haar und Hornbrille könnte der 58-Jährige aber tatsächlich als Doppelgänger des einstigen US-Handelsministers Lewis Strauss durchgehen. Er ist in Christopher Nolans Hollywood-Blockbuster ein Gegenspieler Oppenheimers - für den "Iron Man"-Star offenbar die Rolle seines Lebens, wie er im Rahmen der Filmpremiere ausplauderte: "Ich sage es einfach mal ganz offen: Dies ist der beste Film, in dem ich je mitgespielt habe und ich kann es kaum erwarten, dass Sie alle ihn erleben."

Werner Heisenberg (l.) und Matthias Schweighöfer (r.) © IMAGO / Gemini Collection; Stephan Wallocha

Auch ein deutscher Megastar hat es in den Cast von Oppenheimer geschafft: Matthias Schweighöfer ist in dem Hollywood-Biopic als Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg zu sehen, der als Begründer der Quantenmechanik gilt. Ein direkter Vergleich lässt keinen Zweifel daran, warum der 42-Jährige optisch perfekt in die Rolle passt.