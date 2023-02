Das Wichtigste in Kürze Die Oscar-Verleihung wird live bei ProSieben im deutschen Free-TV laufen.

Die Verleihung findet im Dolby Theatre in Los Angeles, Kalifornien statt.

Komiker Jimmy Kimmel wird bei den Oscars die Moderation übernehmen.

Im März ist es wieder so weit. Dann heißt es "And the Oscar goes to ...". Damit ihr die spannende Oscar-Verleihung nicht verpasst, verraten wir euch, wann und wo man die Verleihung im TV sehen kann.

Oscars 2023: Hier ist die Verleihung im TV und im Stream zu sehen

Es ist wieder so weit: Am 13. März, 2 Uhr deutsche Ortszeit, wird die Oscar Verleihung wie jedes Jahr von ProSieben live übertragen. Die Übertragung des Privatsenders wird wie die vergangenen Jahre in der ProSieben-App und im Live-Stream auf prosieben.de zu sehen sein. Für beides ist lediglich eine kostenlose Anmeldung erforderlich. Zusätzlich kann der Stream auch kostenlos über Joyn abgerufen werden. Neben der Ausstrahlung der Verleihung wird ProSieben die Oscars wie die vergangenen Jahre auch mit zahlreichen Vorab-Sendungen und Nachbetrachtungen begleiten. Auf diese Weise können auch die deutschen Zuschauer am spannenden Oscar-Krimi teilhaben. Die Oscars werden zwar auch von dem amerikanischen Fernsehsender in etlichen Ländern ausgestrahlt, jedoch ist der Empfang aus Lizenzgründen in Deutschland nicht ohne Weiteres möglich. Schon jetzt wird spekuliert, welche Filme und Filmemacher mit dem "heißbegehrten Mann" ausgezeichnet werden.

Die 95. Oscar-Verleihung wird 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden. © AP Photo/Jae C. Hong

Einschließlich der Verleihung 2023 ist es das 95. Mal, dass die Academy of Motion Picture Arts und Sciences ausgewählte Künstler mit diesem besonderen Preis ehrt. Wie im November auf Instagram von "theacademy" bekannt gegeben wurde, wird der US-Amerikaner Jimmy Kimmel die Oscars moderieren. Der 55-Jährige hatte 2017 und 2018 bereits die Oscars moderiert und ist neben seiner Tätigkeit als Comedian auch als Autor und Produzent bekannt.

Oscar-Verleihung: So stehen die deutschen Chancen

Die Spannung steigt, werden auch deutsche Filme und Filmemacher mit einem Oscar ausgezeichnet werden? Fest steht: Der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" des Regisseurs Edward Berger gilt als die große Oscarhoffnung aus Deutschland bei der diesjährigen Preisverleihung in Hollywood. Bei dem Film handelt es sich um eine Neuverfilmung des weltberühmten Romans von Erich Maria Remarque. Dieser hat im Jahr 1929 seinen Ursprung. In verschiedenen Kategorien weist der Film gute Chancen auf. Unter anderem erhielt er eine Nominierung für die Kategorie "Bester Film". Sollte die Neuverfilmung die Auszeichnung erhalten, wäre das ein Durchbruch in der deutschen Filmgeschichte. Bis jetzt war es nämlich keiner deutschen Produktion gelungen diesen Titel zu ergattern. Neben dieser Kategorie wurde der Film zudem für die Auszeichnung "Bester Internationaler Film", "Beste visuelle Effekte" und "Beste Filmmusik" nominiert.

Damit stehen die Chancen, dass dieses Jahr ein deutscher Spielfilm mit einem Oscar ausgezeichnet wird, relativ gut. Fest steht aber auch: Das deutsche Weltkriegsdrama muss sich in der Kategorie "Bester Film" gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen. Ein zudem erschwerender Faktor für den Sieg ist, dass dieses Jahr in der Kategorie "Bester Film" zehn statt der in anderen Kategorien üblichen fünf Nominierte antreten werden.