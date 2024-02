Oscars: Hier kannst du die Preis-Verleihung live ansehen

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Die Oscar-Verleihung steht an! Dieses Jahr werden die Academy Awards bereits zum 96. Mal verliehen - und du kannst dabei sein. Wir verraten dir, wo du das Event live verfolgen kannst.

Anzeige

So holst du das Oscar-Feeling zu dir nach Hause

Am 10. März wird die Oscar-Verleihung live und in voller Länge auf Joyn und ProSieben übertragen. Los geht es um 21:30 Uhr mit Steven Gätjen, der auf Joyn live vom Red Carpet vor dem Dolby Theatre in Los Angeles berichtet. Der ProSieben-Moderator fiebert schon seit Monaten auf diesen Moment hin: "Ich freue mich riesig und finde es großartig, dass wir den roten Teppich an diesem glamourösen Abend exklusiv und in voller Länge auf Joyn zeigen können - endlich bekommt man das volle Red-Carpet-Feeling."

Parallel zu Joyn zeigt ProSieben am 10. März ab 23:25 Uhr zum 26. Mal in Folge die Oscar-Verleihung live im Free-TV.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Das waren die skurrilsten Oscar-Outfits aller Zeiten

Anzeige

Oscars 2024: Die Highlights im TV

Du kannst das Mega-Event nicht live mitverfolgen? Am 11. März kannst du dir die besten Momente des Abends um 17 Uhr noch einmal auf ProSieben ansehen.

Anzeige

Die Sendezeiten im Überblick

Sonntag, 10. März

21:30 Uhr: Übertragung des Red Carpet und der OSCAR®-Verleihung auf Joyn

23:25 Uhr: Der OSCAR®-Countdown - live vom Red Carpet auf ProSieben und Joyn

00:00 Uhr: OSCAR® 2024 - Die ACADEMY AWARDS® - live aus L. A. auf ProSieben und Joyn

Montag, 11. März

17:00 Uhr: Die OSCAR®-Highlights 2024 auf ProSieben

Die Oscars werden von Jimmy Kimmel moderiert

In diesem Jahr findet die Oscar-Verleihung bereits zum 96. Mal statt. In insgesamt 23 Kategorien werden Filmschaffende von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences dabei für ihre Leistungen geehrt. Wie im November 2023 bekannt gegeben wurde, wird Jimmy Kimmel 2024 wieder durch die Verleihung führen. Für den 56-Jährigen ist es bereits das vierte Mal, dass er die Oscars moderieren darf.