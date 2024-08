Oscars? Nein, danke! Jimmy Kimmel und John Mulaney lehnen Gastgeber-Rolle ab

Um es mal mit Kim Kardashian zu sagen: "Nobody wants to work these days". Kaum zu glauben, aber bereits zwei favorisierte Gastegeber der Oscars 2025 haben den Job abgelehnt. Warum nur?

Oscars ohne Gastgeber:in

Es ist der wichtigste Filmpreis im Business: der Oscar. Die Verleihung ist daher schon lange ein prestigeträchtiges Event - und dessen Gastgeber:in zu sein, der die Hollywood-Elite und die Zuschauer:innen durch den Abend führt, ist ebenso ein Meilenstein in der Karriere.

Doch irgendwie will es in den letzten Jahren nicht mehr so richtig laufen in Sachen Gastgeber:in. Immer mehr Stars lehnen dankend ab - zu groß ist die Gefahr vor einem Shitstorm im Netz (wie Anne Hathaway an der Seite von James Franco erleben durfte) oder ganz neu: einer Ohrfeige von Will Smith. Davon kann Chris Rock ein Lied singen.

Das war natürlich nur ein Scherz - aber das Problem der Moderator:innenfrage ist real.

Jetzt wurde von der "Variety" erklärt: Jimmy Kimmel und John Mulaney haben beide den Gig abgelehnt.

Kimmel hat bereits durch vier Oscar-Abende durchgeführt - mit gemischten Kritiken. Er sei ein bisschen langweilig, was der konservativen Academy bestimmt gefallen hat. Ob ihm die Hater:innen ans Herz gegangen sind? Zumindest hat er laut Insider-Infos bereits im Sommer ein fünftes Mal als Host abgelehnt.

John Mulaney war ein Überraschungserfolg der diesjährigen Oscars. Seine Ansprache, bevor er den Award "Bester Sound" überreichte, war eines der Highlights der Oscars 2024. Dass er einen ganzen Abend füllen kann, bewies er bei den diesjährigen Governors Awards, eine Verleihung, die ein paar Monate vor den Oscars stattfinden und sozusagen Ehren-Oscars vergeben werden. Er soll wegen seines Terminplanes und der nächsten Staffel seiner Talkshow "Everybody’s in L.A." keine Zeit für die Academy haben.

Die Academy gab kein Statement ab zu Jimmy Kimmel oder John Mulaney.

Haben die Oscars ein Gastgeber:innen-Problem?

Immer mehr Promis - darunter Rob Lowe oder Emily Blunt, die eine Oscar-Moderation als "meine Hölle" bezeichnete - sehen statt Prestige nur die negativen Seiten des Jobs.

Sandra Bullock fasste es zusammen: "Es ist ein undankbarer Job. Egal, wer es macht. Man ist begeistert und am Ende sagen sie: 'Es war lang.'"

Auch John Legend befindet:

Niemand gewinnt dabei, die Oscars zu moderieren. Es endet nie gut für alle Beteiligten. John Legend

Im Juni gab der CEO der Academy, Bill Kramer, der Zeitschrift "Variety" folgendes Statement: "Alles, was ich dazu sage, ist, wer immer die Show hosten wird, wir wollen den Ton aus Feierlichkeit, Respekt, Humor und eine große Liebe zum Film beibehalten. Wir haben einige großartige Optionen."

2019 stand die Academy bereits ohne Gastgeber da, nachdem der eigentliche Host Kevin Hart wegen homophonen Tweets seine Rolle abgegeben hatte. Drei Jahre lang versuchte die Academy es dann ohne eine:n Gastgeber:in. 2022 moderierten Comedy-Stars Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes durch den Abend.

Bis zum 2. März 2025 ist es ja auch noch ein bisschen hin. Mal schauen, wen die Academy als Gastgeber:in für sich gewinnen kann.

